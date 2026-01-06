(Las Vegas). Luces de neón, espectáculos, casinos y hoteles que han sido escenarios de películas de acción, son algunas de las cosas que le dan vida a la también conocida “Capital del Entretenimiento del Mundo”. No en vano, es la ciudad elegida para albergar cada año al CES, la feria de electrónica de consumo más importante del mundo, donde las empresas de tecnología presentan sus nuevos productos y prototipos, que en algunos casos, llegarán meses después a las tiendas.

Las Vegas Convention Center abrió sus puertas este martes, hasta el viernes 9 de enero, a profesionales, prensa e industria tecnológica. Diario Gestión pudo acceder a este encuentro, organizado por la Consumer Technology Association, para conocer de cerca las tendencias en inteligencia artificial, salud digital, hogar inteligente, automoción, entretenimiento, entre otros.

CES 2026. Foto Mía Ríos

Se espera superar los 142,465 asistentes del CES del año pasado, con un aumento aproximado del 2.7%, lo que situaría CES 2026 alrededor de 146,000–150,000 visitantes.

Un recorrido por el CES

Logos de las marcas más grandes del mundo se disputan la atención; se dejan ver por los pasillos, autos, camiones, pantallas de gran tamaño y stands que parecen escenarios.

Los prototipos desarrollados por las startups de IA, robótica y domótica no pasan desapercibidos; con dispositivos que si se complementan a otro pueden dar un resultado brillante.

Chips y plataformas de IA Nvidia, AMD e Intel presentan nuevos chips y plataformas centradas en inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento.

Fabricantes de computadoras han lanzado nuevos portátiles, convertibles y equipos “creator/gaming” con pantallas OLED de alta tasa de refresco, diseños más delgados y hardware optimizado para IA.

Entre las curiosidades del CES están las cabinas arcade y consolas retro actualizadas con pantallas modernas, conectividad online y catálogos de juegos clásicos precargados.

CES 2026. Foto Mía Ríos

CES 2026. Foto Mía Ríos

Pero, no solo es exhibición o demostraciones para la prensa o influencers con cámara en mano. Hay todo un itinerario de conversatorios, conferencias, que reúnen a los expertos en tecnología para comentar sobre lo que se viene en IA.

Las horas pasan sin que uno lo note, dicen que el CES está diseñado para que siempre haya una novedad por donde uno transite y pierda la noción del tiempo.

CES 2026. Foto Mía Ríos

La primera jornada del CES aún está lejos de terminar, pero los productos y el foco principal sigue siendo el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a productos de consumo: computadoras, gadgets, móviles, hogar inteligente.