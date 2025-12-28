Javier Cornejo, country leader de Intel para Perú y Chile, señaló que la compañía ha tenido un buen desempeño en 2025, sostenido principalmente por su línea de negocio relacionado con el mercado de PCs y laptops. “Perú se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes de Latinoamérica y es hoy una plaza prioritaria para nosotros en materia de renovación tecnológica”, señaló a Gestión.

Según un análisis reciente elaborado junto a Microsoft, en Latinoamérica existen más de 36 millones de computadoras con potencial de renovación. De ese total, el Perú concentra el 10% y se posiciona como el tercer mercado de la región con mayor oportunidad, solo detrás de Brasil y México.

Javier Cornejo, country leader de Intel para Perú y Chile.

PC con IA: Intel apuesta por Perú y prevé despachar 100 millones en 2 años

Ese dinamismo está vinculado, en gran parte, a su conocimiento y rápida adopción tecnológica del consumidor peruano, especialmente en el segmento de gaming y creación de contenido. “Este sector es bastante diferenciado vs. el resto del mercado. De hecho, la participación de este segmento dentro Perú es del 28%, mientras que el promedio regional llega solo al 6%”, afirmó el ejecutivo.

La relevancia de este sector para Intel responde a la creciente profesionalización de gamers y creadores de contenido, lo que eleva la demanda por equipos de alto rendimiento y configuraciones especializadas. “En 2025, desde Intel vemos el despegue de la era del computador con Inteligencia Artificial (AI PC). Con el lanzamiento de nuestra línea Intel Core Ultra, que son procesadores con capacidades nativas de IA, hemos ido ganando participación”, comentó.

Entre los lanzamientos previstos para el 2026, la compañía anticipa una nueva generación de procesadores diseñados para ejecutar modelos de inteligencia artificial con mayor eficiencia energética y rendimiento sostenido, orientados al sector de gaming y creación de contenido, que demanda mayor productividad. “El lanzamiento será para el primer trimestre. A medida que nuestros socios tecnológicos y las marcas adopten los nuevos modelos, su incorporación será progresiva a lo largo del año”, adelantó el ejecutivo.

De cara al mediano plazo, Intel proyecta que para el 2028, ocho de cada diez computadoras incorporarán capacidades de inteligencia artificial de forma nativa. “En los próximos dos años enviaremos cerca, o incluso más, de 100 millones de procesadores con estas funcionalidades”, detalló.

Los sectores que más demanda la nueva generación de PC con IA

Dentro de las empresas, la adopción de la inteligencia artificial ha comenzado por su incorporación en los ordenadores. Un estudio reciente —el Intel Global Research Report 2025— revela que el 45% de los empleados ya utiliza herramientas potenciadas por IA, y que el 52% de las compañías prioriza actualmente desarrollos más personalizados.

“Estamos observando que las empresas adoptan cada vez más capacidades de inteligencia artificial para ejecutarlas localmente en las computadoras que utilizan personas y organizaciones. En Perú, esta tendencia es aún más evidente”, explicó.

En particular, se ha visto una creciente demanda por el cómputo en el borde (edge computing), una tecnología que permite ejecutar capacidades de inteligencia artificial directamente desde los dispositivos, sin depender de la nube. Esto facilita la automatización de procesos y el análisis de datos en tiempo real, con mayor eficiencia y menor latencia. “Ya se está aplicando en sectores como el retail, la manufactura y en proyectos de ciudades inteligentes, especialmente en el ámbito de la seguridad ciudadana”, destacó.

Actualmente, la empresa atiende principalmente a los sectores de banca, retail y algunas entidades de gobierno. En la región, incluido Perú, el sector bancario es uno de los más dinámicos en la adopción de AI PC. “Los ingresos de la compañía se reparten en partes iguales: 50% proviene del segmento de consumo y 50% del corporativo”, precisó.

CLAVE:

Ticket de compras Gamer. En el segmento gaming, el ticket promedio por ordenador bordea los US$ 1,000. Además, el promedio de gasto en Perú se ubica entre los más altos de la región, impulsado por un consumidor más informado que considera la compra de una computadora como una inversión.