Y es que, según el reciente reporte de Dominio Consultores, al cierre del primer semestre se reportó una importación de 416,647 de PC portátiles (laptops), lo cual representó un crecimiento de 7.7% frente a similar periodo del 2023. Estas cifras demuestran que hay un mayor ingreso de estos productos ante una demanda creciente.

En el segmento comercial, es decir, la importación de equipos portátiles que van dirigidos a las empresas, se alcanzó las 171,454 unidades, mostrando un incremento de 35.7% respecto al 2023. Mientras que en la parte de consumo, aquellas laptops que se comercializan al público en general, la oferta nueva fue de 244,938 unidades, una contracción de 6%.

Fernando Grados, director ejecutivo de Dominio Consultores, explicó que, si bien en el segmento de consumo aún está en negativo, esta contracción ha sido menor y si mantiene la tendencia podría observarse hacia finales de setiembre cifras positivas.

“El segmento de consumo ha detenido su caída que venía teniendo y hemos pronosticado que al término de este trimestre, la importación de computadoras cambiarán su tendencia a una posición positiva. Eso es lo que viene ocurriendo, en los meses de julio y agosto hemos visto que los números están en la línea con lo que hemos previsto”, comentó el experto.

De esta manera, se espera que la importación de laptops al cierre del 2024 tenga un crecimiento de entre 9% y 10%, frente a las 650,000 equipos que se trajeron en el 2023, lo cual también refleja que hay una mayor rotación de estos equipos.

“El crecimiento proyectado para este año, se explica porque hasta en los peores años, el segundo semestre es mejor que el primero para la venta de la tecnología de información, lo cual se verá impulsada también por la recuperación del mercado de consumo”, explica.

Marcas líderes en importación

Este aumento en la demanda de latops en el mercado peruano ha hecho también que algunas empresas ganen una mayor participación en el primer semestre. Según los datos de Dominio Consultores, por primera vez en un semestre, la china Lenovo desplazó a la estadounidense HP como la marca que más equipos portátiles está importando.

En detalle, Lenovo se convirtió como líder en este segmento de productos al tener una participación de 46.1% de las importaciones nacionales. En total, entraron al mercado 191,903 equipos de esta marca, un 51.4% más que el primer semestre del 2023.

Por su parte, la estadounidense HP redujo en casi 10 puntos su cuota de mercado al pasar de 37.3% a 27.5%. Esto se debe a que durante los primeros seis meses del año importó 114,647 unidades, lo cual equivale a una caída cercana al 21%.

“El año pasado HP terminó ligeramente por encima de Lenovo, sin embargo ahora la marca china está casi 78,000 unidades por encima que el segundo lugar. Esto se debería a que Lenovo ha hecho un trabajo de posicionamiento más eficiente de lo que está haciendo HP, y como resultado ha dado una mejora en su participación de mercado”, acotó Grados.

Asimismo, el auge de Lenovo no habría sido por factor precio, ya que son similares al de HP. Sin embargo, en innovación la marca china tomó ventaja al traer primer los portátiles con NPU, el procesador de inteligencia artificial, mientras que su rival lo importó casi tres meses después. No obstante, recalca que el primer fabricante que trajo estos equipos al Perú fue MSI.

Las otras marcas que también se encuentran en el top ten son Asus con una cuota de mercado de 14.8%, seguida de ACER (4.8%), DELL (3.5%), Apple (1.4%), Dynabook (0.9%), MSI (0.5%) y Huawei (0.3%).

En el caso de Apple, ha sido la marca más afectada con una contracción de 26.7% de sus importaciones de laptops. Para el representante de Dominio Consultores, esto se debe a que, al ser los equipos de la estadounidense los más caros del mercado, hoy en día los peruanos buscan productos más económicos porque tienen menos poder adquisitivo.

El dato:

Ticket. De acuerdo a Grados, las laptops de gama baja y media que rondan entre los US$ 250 y US$ 350 son los que más rotan en el mercado. Aunque también hay productos de gama alta con precios que superan los US$ 400, así como los de características gamers, que suelen tener un ticket más elevado.

