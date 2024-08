Cuando una nueva tecnología se presenta al mercado, Perú es uno de los primeros países de la región en adoptarla; “eso no sucede en otros países”, así lo afirmó Nicolás Cánovas, director general de AMD para América Latina.

AMD, empresa que compite con Intel y Nvidia en el mercado de componentes electrónicos, ha cerrado en el segundo trimestre de 2024 con ingresos de US$ 5,800 millones a nivel global.

Dicho crecimiento fue impulsado por sus segmentos de Centro de Datos y Clientes. Los ingresos del segmento de Centros de Datos de US$ 2,800 millones subieron un 115% en comparación al año anterior.

Los ingresos del segmento de Clientes fueron de US$ 1,500 millones, un aumento del 49% versus el mismo trimestre del 2023 y un 9% en comparación al trimestre anterior.

AMD detrás del desarollo del gaming y datacenters

Sus tres conocidas divisiones de negocio, como el de componentes, servidores ( datacenters) y venta minorista (notebooks, PCs de escritorio, etc) han mantenido un crecimiento sostenido en Perú. Y es que, nuestro país es el segundo mercado más importante de Sudamérica para AMD.

Por ejemplo, en el caso de la venta de procesadores para computadoras y placas gráficas—destinadas a ser ensambladas en una PC—crecieron 44% en 2023. “Es un negocio que se destaca en Perú porque tiene una red de distribución y de revendedores muy fuertes (Compupalace y Centro de Lima). Tenemos el 40% de participación de mercado de componentes”, afirmó Nicolás Cánovas.

En esa línea, comentó que la venta de sus componentes gira a productos de gama media y alta (representa el 89% de sus ventas) destinados para gaming o computadoras con carga fuerte de trabajo. Se venden muy poco los productos de entrada, es decir, con un precio menor.

“Gran parte del público que demanda nuestros procesadores para laptops es el de gaming. Nos exigen productos que tengan mejor rendimiento y eficientes en el punto de vista energético”, aseguró Cánovas de AMD.

En cuanto a su línea corporativa, el negocio de servidores o data center se divide en dos: los HPC que son los clúster o grandes servidores destinados a la investigación y desarrollo, es decir, las supercomputadores que hoy vemos funcionan gracias a AMD.

“En Perú, hay universidades, empresas petroleras, que están invirtiendo en grandes servidores con nuestros procesadores EPYC que les permite acelerar procesos de investigación que de otra manera les llevarían semanas o hasta meses. Se usan mayormente para las investigaciones climáticas, astronómicas, geológicas, entre otros”, comentó Cánovas.

Sobre su división de consumo o venta minorista, el director regional de AMD, contó que dicho negocio se especializa en la venta de PC, laptops y All in One, a través de sus proveedores y distribuidores como Asus , Lenovo, entre otros. “Tenemos un 30% de la participación de mercado de venta minorista de computadoras o laptops”, comentó Cánovas.

El futuro de las computadoras con IA tiene AMD como “protagonista”

De acuerdo al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) la inteligencia artificial permitiría que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú se duplique en el 2030 y los índices de productividad se verían triplicados a 7.3 %.

La evolución de AMD en los últimos cinco años está basada en IA. En ese sentido, este año, han continuado con la inversión en dicha tecnología en cada división de sus negocios. El mes pasado, presentaron sus nuevos procesadores con IA para laptops y PC.

“Lanzamos nuestra serie Ryzen AI 300, que permite procesar modelos de lenguaje en una notebook sin estar conectado a internet” , explicó Cánovas. Cabe destacar, que las laptops de las marcas Asus, Lenovo, HP y Acer—partners comerciales de AMD—en sus últimos modelos ya cuentan con procesadores de IA.

“Ya hay millones de computadoras con núcleos dedicados a inteligencia artificial en el mercado. Los procesadores Ryzen AI 300 ya están disponibles desde agosto de este año en los retailers”, indicó Cánovas.

Pero, ¿qué podrá realizar la PC teniendo un procesador con IA? El director de AMD destacó que la IA en el hardware del ordenador permitirá interactuar con la IA sin tener que ir a la nube, pues en los ordenadores convencionales, las aplicaciones como ChatGPT , Gemini u otras se usan con internet.

En otro momento, Cánovas destacó que, su línea de infraestructura para IA; que sirve como aceleradora de datacenters, ha superado el billón de dólares en ingresos (a nivel global) al cierre del primer trimestre de 2024, debido a la demanda corporativa.

El director regional de AMD explicó que desarrollar IA “no es aplastar un botón” y aparece la tecnología, las soluciones tardan en desarrollarse al menos 2 o 3 años.

¿Comenzó la nueva era de PCs con IA? Con la estrategia de negocio de AMD enfocada en la IA, la tecnológica se suma a la carrera de la Inteligencia Artificial en los componentes electrónicos. En marzo de este año, Intel presentó sus procesadores Intel Core Ultra con IA y Nvidia hizo lo mismo con sus nuevos GPU (procesador gráfico) NVIDIA B200.

Nicolás Cánovas comentó que la división de componentes ya es un negocio maduro y rentable en Perú, tiene una participación importante en el mercado. En ese sentido, esperan que al cierre del año puedan expandir su crecimiento en la división de servidores, es decir, su línea corporativa donde ofrece servicios de datacenter.

Al cierre de este año esperan crecer en Perú a doble dígito en sus tres divisiones de negocio. A nivel global, para el tercer trimestre de 2024, AMD espera que los ingresos alcancen los US$ 6,700 millones, lo que representa un crecimiento anual de 16%.

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Periodista digital con foco en Educación superior, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad e Internacionalización de empresas. Exredactor de Economía en Diario El Gobierno. Desde el 2023 es parte de Gestión.