Joel Jacobs Luna, Business Development Manager de Asus Perú, señaló a Gestión que el balance del primer semestre ha sido positivo, en un contexto donde el mercado cayó 20%. A nivel país, se encuentran en la segunda posición en la división de consumo, considerando tanto el canal moderno como el canal tradicional. En el segmento gaming, cuentan con aproximadamente el 40% del mercado, por medio de sus marcas ROG (Republic of Gamers) y TUF (The Ultimate Force)

“Hemos logrado defender nuestra posición en el mercado, pese a enfrentar una mayor competencia en el segmento gaming. Por otro lado, en la división de notebooks de consumo, hemos logrado un crecimiento de dos puntos porcentuales en la cuota de mercado para los notebooks no gaming, por medio del lanzamientos y otras acciones comerciales en el retail y online”, indicó el ejecutivo.

El año pasado, la firma registró US$ 38 millones en el primer semestre y, según explicó Jacobs, han facturado alrededor del mismo monto, con un ligero decrecimiento en unidades, pero considerando que cuentan con un precio promedio 12% superior al mercado.

“Este año nuestro objetivo es mantenernos en la segunda posición en laptops de consumo, cerrando pronunciadamente la brecha con respecto a la primera. Sin embargo, nuestra meta a mediano plazo (dos años) es convertirnos en la firma número en este segmento en Perú”, señaló el directivo.

El foco en sus canales comerciales

De acuerdo al directivo de Asus, uno de sus principales factores en su hoja de ruta para crecer en el mediano y largo plazo, consiste en fortalecer sus cuentas principales, tanto en el canal tradicional a través de distribuidores, tiendas y socios estratégicos como Wilson, como en los principales retailers que generan un volumen significativo.

El segundo factor es el enfoque en el B2C, incluyendo la gestión de la página web de la compañía, además del retorno a una estrategia activa en marketplaces, con Mercado Libre y Falabella como socios clave.

“Además, estamos ampliando la variedad de productos en nuestro comercio electrónico, garantizando que todos los lanzamientos importantes estén disponibles en el site, especialmente en la segunda mitad del año. La visión a largo plazo es replicar la experiencia que actualmente ofrece la página de Asus en Estados Unidos”, indicó.

Otro factor de crecimiento se encuentra en el sector comercial (B2B), que actualmente aporta entre el 8% y 10%. “El objetivo es duplicar este porcentaje cada año, apalancado en sectores como gobierno y educación. Asimismo, hay buenas perspectivas en el segmento de pymes, requiere una estrecha colaboración con distribuidores y resellers para lograr una mayor cobertura”, indicó

Joel Jacobs Luna, Business Development Manager de Asus Perú.

Lanzamientos y la mirada en ampliación de portafolio

Entre los próximos lanzamientos, la firma taiwanesa señaló que registrarán entre dos o tres campañas por semestre. “No planeamos realizar grandes lanzamientos de productos, sino enfocarse en una estrategia más selectiva. La razón principal es que creemos firmemente que la historia de la inteligencia artificial (IA) será la gran protagonista en la segunda mitad del año”, indicó.

Por otro lado, al ser consultado por la posibilidad de traer nuevos productos de su portafolio global, Jacobs explicó que año tras año, realizan ese tipo de evaluación.

“Aún no está confirmado, estamos explorando la posibilidad de traer nuevos segmentos, como productos de telefonía y más opciones de DIY (Do It Yourself), incluyendo monitores, tarjetas gráficas, y otros componentes que ya hemos comenzado a ofrecer”, indicó

Además, estamos considerando ampliar nuestra oferta de accesorios y, posiblemente, incluso ropa. “Creemos que la fuerza y el posicionamiento de nuestra marca, junto con el poder de nuestro logo, nos permiten aventurarnos en este tipo de productos”, remacó.

