Perú enfrenta el desafío de una renovación tecnológica urgente: más de 3.6 millones de computadoras en uso deberán ser reemplazadas debido al fin del soporte para versiones antiguas de Windows y al avance de la inteligencia artificial.

Así lo señala un informe de Intel y Microsoft, que ubica al país como el tercer mercado con mayor potencial de actualización en América Latina, después de Brasil y México.

A nivel regional, el panorama es similar. En América Latina, se estima que más de 36 millones de dispositivos de consumo están listos para ser reemplazados. El 84% de estos equipos no puede actualizarse a Windows 11, lo que los deja expuestos a riesgos de ciberseguridad y limita su eficiencia operativa.

“La adopción de computadoras con inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la experiencia de los usuarios”, explicó Juliana Hurtado, directora de Ventas de Consumo para Intel en América Latina.

El análisis revela que la edad promedio de los dispositivos supera los siete años.

El 70% de las computadoras en circulación tienen más de cinco años, lo que eleva los costos operativos y reduce la capacidad de respuesta, especialmente en empresas y entidades públicas. Esta situación afecta directamente la productividad y la competitividad.

Por volumen de equipos obsoletos, Perú se ubica detrás de Brasil (15.2 millones) y México (7.6 millones), pero por encima de Colombia (2.7 millones), Argentina (2 millones) y Chile (1.8 millones), lo que evidencia el tamaño de la oportunidad en el país.

Intel identifica cuatro razones clave para la renovación: el auge de los equipos con IA (AI PCs), los nuevos procesadores Intel Core Ultra, el fin del soporte de Windows 10 y el desgaste natural del hardware actual.

Recientemente, Intel - marca que cuenta con el 64% de participación en la región - presentó su segunda generación de procesadores Intel® Core™ Ultra, con herramientas de IA como Microsoft Copilot+.