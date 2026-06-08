La Autopista del Sol avanza hacia una nueva configuración. Foto: Andina.
La Autopista del Sol avanza hacia una nueva configuración. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Hace 17 años, Concesionaria Vial del Sol (Covisol) obtuvo la concesión para desarrollar la Autopista del Sol, que comprende una vía de aproximadamente 475 kilómetros para conectar Trujillo (La Libertad) y Sullana (Piura). Sin embargo, el proyecto enfrenta un cambio respecto a su diseño original debido a las observaciones formuladas por agricultores, pobladores y autoridades locales, principalmente, en el sector de Mocupe (Lambayeque), quienes advirtieron posibles afectaciones a predios agrícolas. ¿Cómo impacta esta situación en la ejecución de la obra?

TE PUEDE INTERESAR

Waymo, pionera en lanzar robotaxis sin conductor en autopistas de EE.UU.
Peores autopistas de Estados Unidos
Autopistas del mundo no están hechas para soportar tanto calor

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.