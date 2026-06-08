Las observaciones motivaron una revisión de parte del trazado previsto. Estudios técnicos y sociales realizados hace seis años concluyeron que existía una fuerte oposición al recorrido originalmente aprobado para la vía Evitamiento Mocupe. En ese sentido, se recomendó evaluar alternativas que permitieran reducir los conflictos sociales y las dificultades asociadas con la liberación de terrenos.

La revisión también comprendió el tramo Mocupe–Chiclayo (TC-07 y EV-08). En julio de 2022, representantes del Estado, la concesionaria y las municipalidades de Reque y Chiclayo realizaron una inspección de campo para analizar las opciones planteadas, determinando que la denominada alternativa 4B era la más viable. Posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el estudio de trazo.

Con este antecedente, la concesionaria presentó esta semana ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) de la concesión Autopista del Sol Trujillo–Sullana, correspondiente al tramo Trujillo–Chiclayo .

En detalle, la compañía plantea cambios en los tramos Guadalupe–Mocupe (TC-06), Evitamiento Mocupe (EV-07), Mocupe–Chiclayo (TC-07) y Evitamiento Chiclayo (EV-08).

Covisol propone un nuevo recorrido en sectores de Lambayeque con el fin de reducir conflictos por la ocupación de terrenos y facilitar la ejecución de la obra. Foto: Andina.

Las nuevas obras previstas

La modificación propuesta por Covisol plantea la incorporación de 33.295 kilómetros de nuevo trazado y una serie de obras destinadas a mejorar la conectividad y adecuar la infraestructura a las condiciones identificadas durante la evaluación técnica y social .

En el tramo Guadalupe–Mocupe (TC-06) y Evitamiento Mocupe (EV-07) se proyecta una vía de 15.27 kilómetros, entre los kilómetros 739+680 y 754+950 de la Panamericana Norte, en el distrito de Lagunas. El nuevo recorrido se aparta de la vía existente mediante un desvío hacia la derecha, lo que permite desarrollar curvas de mayor radio y evitar zonas sensibles.

Además, contempla el cruce del río Zaña a través del puente Úcupe, de 161.65 metros de longitud, así como los intercambios viales de Santa Marina, Zaña y Mocupe, y los pasos a desnivel Lagunas, Santa Rosa y Coloche. Según el expediente, el diseño también evita áreas restringidas pertenecientes a la Fuerza Aérea del Perú.

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Por su parte, el tramo Mocupe–Chiclayo (TC-07) y Evitamiento Chiclayo (EV-08) comprende una nueva vía de 18.025 kilómetros, que se extiende desde el km 764+124.935 hasta el km 782+150. El trazado se ubica al oeste de la ciudad de Reque, cruza la cuenca del río Reque mediante el puente Yampallec e incorpora los intercambios viales Muchick y Ceterni, además de los pasos a desnivel Capaec, Xiamo y Mitso.

En conjunto, la propuesta considera la construcción de cinco intercambios viales, seis pasos a desnivel y dos puentes principales . Estas obras forman parte de la reconfiguración del proyecto, impulsada por la necesidad de reducir los conflictos sociales y garantizar la viabilidad de la Autopista del Sol.

El proyecto contempla, asimismo, la construcción de una autopista de primera clase diseñada para una velocidad de circulación de hasta 100 km/h. La vía contará con dos calzadas de 7.20 metros de ancho cada una, bermas externas de 3 metros, bermas internas de 1.50 metros y sobreanchos de compactación de 0.50 metros a ambos lados.

En cuanto a la infraestructura vial, el diseño del pavimento está previsto para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad durante al menos 20 años en la vía principal y 10 años en los intercambios viales y pasos a desnivel. Además, se contempla la aplicación de un refuerzo de 4 centímetros entre los años 10 y 20 de operación en los tramos de evitamiento.

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