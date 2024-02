“El proyecto tiene conceptualizado un esquema en base a planificaciones. Entonces, estipulan los peajes en los túneles que son lugares nuevos de las vías y tiene gran cantidad de kilómetros. Esto tiene que ser reafirmado con la empresa que sea adjudicada”, refirió Emerson Castro, director de Portafolio de Proyectos de Proinversión, a Gestión.

A diferencia del tramo norte de Rutas de Lima, las vías laterales del Anillo Vial Periférico dispondrá de rutas auxiliares libres en ambos sentidos, abarcando una extensión de 30 kilómetros, para facilitar la conectividad con los distritos, señaló Proinversión.

Como parte del diseño del proyecto, el concesionario estará obligado a construir, de manera adicional, o mejorar las vías auxiliares al Anillo Vial Periférico, que serán entregadas al Estado inmediatamente después de terminada su construcción. Es decir, estas pistas estarán libres de peajes para que el transporte público y privado pueda circular sin pago alguno.

“ En el esquema de desarrollo del proyecto, hay vías paralelas, que es un tema que ha preguntado bastante el mercado . Entonces, el que quiere usar el Anillo Vial entrará al mismo”, expresó tras el evento organizado por la Red Internacional de Negocios (RIN).

En tanto, en los peajes que se situarán a lo largo de la autopista, el pago se realizará por cada tramo, que abarca una distancia de 11.5 kilómetros cada distancia.

Los ingresos por peajes cubrirán el 100% de los costos de operación y mantenimiento, así como una parte de la inversión del proyecto, según la agencia.

Cabe señalar que este megaproyecto requiere una inversión de US$ 3,400 millones, de los cuales US$ 2,300 millones serán para la obra, US$ 800 millones en liberación de predios e interferencia y US$ 300 millones en otros gastos.

¿Cuánto será el pago por peaje?

De acuerdo con Proinversión, se establecerán tres categorías de tarifas correspondientes a diferentes franjas horarias. En comparación con la tarifa de S/ 6.60 en la Línea Amarilla, durante la “hora punta” (7 a.m. a 9 a.m. y 6 p.m. a 8 p.m.) el cobro del peaje en el Anillo Vial Periférico será un 10% menos; es decir, alrededor de S/ 5.90.

En cuanto a la “hora valle” (9 a.m. a 6 p.m.), el pago en la nueva autopista será con una reducción del 40%, equivalente a casi S/ 4.00.

Mientras que en la madrugada el pago de peaje será con un 80% menos, es decir, alrededor de S/ 1.30.

¿Cuándo se adjudicará el Anillo Vial Periférico?

La vía catalogada como una “carretera inteligente” se licitará mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP). El plazo de la concesión será de 30 años contados desde la fecha de suscripción del contrato (fecha de cierre) o hasta cuando se alcance el valor presente de los ingresos de peaje (VPIP) establecido en el contrato.

Para el proceso de licitación, los terceros interesados tienen hasta el 29 de marzo de 2024 para presentar a Proinversión sus expresiones de interés en la ejecución del proyecto.

En caso no suceda, se adjudicará directamente al autor de la iniciativa privada (Ferrovial Construction) y este sería en el primer semestre del 2024.

De lo contrario, habrá un concurso entre todos los interesados usando como factor de competencia la menor remuneración por inversión (RPI). Ahí, la adjudicación sería en el cuarto trimestre de este año.

“Hubo consultas de algunas empresas (españolas), pero recordemos que es un proyecto de más de US$ 3,000 millones. Esperemos que alguien responda al mercado”, comentó Castro.

Detalló que en los próximos días una delegación de Proinversión irá a China y Corea para promocionar el proyecto del Anillo Vial Periférico.

La construcción del Anillo Vial Periférico, con beneficios para 4.3 millones de residentes de Lima y Callao, contribuirá a fortalecer los ejes de transporte en la ciudad. Este proyecto facilitará un flujo vehicular más eficiente, logrando una disminución del 50% en el tiempo de desplazamiento promedio.

El megaproyecto consiste en la construcción de una autopista de 34.8 kilómetros de extensión entre la intersección de la Av. Elmer Faucett con la Av. Canta Callao hasta la Av. Circunvalación.

Por su alcance, además del Callao, cruzará los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate Vitarte, La Molina y San Luis.

