El ajuste responde al mecanismo anual contemplado en el contrato de concesión. Foto: Joel Alonzo.
La tarifa del peaje en la se redujo desde este martes 3 de febrero de 2026 a S/ 6.30, según informó la concesionaria a cargo de la operación de ambas vías.

El nuevo monto implica una disminución de S/ 0.30 frente a la tarifa anterior de S/ 6.60, vigente desde febrero de 2023.

El ajuste responde al mecanismo anual contemplado en el contrato de concesión, el cual establece una que toma en cuenta la inflación y el comportamiento del tipo de cambio del dólar.

En esta oportunidad, la evolución favorable del tipo de cambio —que cerró en S/ 3.36— incidió en el cálculo final y permitió que el resultado sea una rebaja.

La actualización se realiza de manera automática conforme a lo estipulado en el marco contractual. Foto: Lima Expresa

A diferencia de procesos anteriores, cuando los reajustes derivaron en incrementos, la combinación de una inflación controlada y un dólar estable generó un efecto contrario. La actualización se realiza de manera automática conforme a lo estipulado en el marco contractual.

La se había mantenido durante 2024 y 2025 tras el incremento aplicado en 2023. Con esta modificación, los conductores que utilizan diariamente estas vías verán una ligera reducción en el costo por tránsito.

El reajuste forma parte del esquema financiero que regula las concesiones viales, cuyo objetivo es equilibrar la inversión, los costos operativos y las condiciones macroeconómicas del país.

