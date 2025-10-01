La Cámara de Arbitraje Internacional de París aceptó revisar los indicios de corrupción en el contrato de Línea Amarilla, como parte del proceso de anulación de dos laudos arbitrales, los cuales presuntamente validaron ilegalmente dicho contrato y sus adendas, informó la Municipalidad de Lima.

La comuna capitalina, a través de un comunicado, indicó que esta medida permitirá investigar los hechos por los que se le acusa a la exalcaldesa Susana Villarán y a exfuncionarios de la empresa brasileña OAS.

Asimismo, la Municipalidad exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a acelerar el juicio contra Villarán, y propuso programar las audiencias correspondientes de manera diaria debido a la gravedad del caso.

Recordemos que el 23 de septiembre inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros 17 acusados por los presuntos aportes recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas de No a la Revocatoria en 2013 y su fallida reelección en 2014, a cambio de licitaciones en la comuna limeña.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició en 2019 un arbitraje internacional por el caso Línea Amarilla ante La Cámara de Arbitraje Internacional de París, alegando que el contrato de concesión, así como sus adendas, se habían firmado producto de actos de corrupción y solicitaron que se declarara la nulidad del contrato con la empresa concesionaria Lima Expresa.