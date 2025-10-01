Corte de París revisará indicios de corrupción en el contrato de Línea Amarilla. Foto: Andina
Corte de París revisará indicios de corrupción en el contrato de Línea Amarilla. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Cámara de Arbitraje Internacional de París aceptó revisar los indicios de corrupción en el , como parte del proceso de anulación de dos laudos arbitrales, los cuales presuntamente validaron ilegalmente dicho contrato y sus adendas, informó la .

, a través de un comunicado, indicó que esta medida permitirá investigar los hechos por los que se le acusa a la exalcaldesa y a exfuncionarios de la empresa brasileña OAS.

Asimismo, exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a acelerar el juicio contra Villarán, y propuso programar las audiencias correspondientes de manera diaria debido a la gravedad del caso.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial rechaza suspender peajes de Línea Amarilla en caso Susana Villarán

Recordemos que el 23 de septiembre inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, , y otros 17 acusados por los presuntos aportes recibidos de las empresas brasileñas y para sus campañas de No a la Revocatoria en 2013 y su fallida reelección en 2014, a cambio de licitaciones en la .

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició en 2019 un arbitraje internacional por el caso Línea Amarilla ante La Cámara de Arbitraje Internacional de París, alegando que el contrato de concesión, así como sus adendas, se habían firmado producto de actos de corrupción y solicitaron que se declarara la nulidad del contrato con .

El 23 de septiembre inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros 17 acusados por presuntos aportes recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima. Foto: GEC / Britanie Arroyo
El 23 de septiembre inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros 17 acusados por presuntos aportes recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima. Foto: GEC / Britanie Arroyo

TE PUEDE INTERESAR

MML: se debe suspender cobro de peaje hasta que se emita condena contra Villarán
Fiscalía: Villarán y exfuncionarios de la MML habrían recibido alrededor de US$ 11 millones
Poder Judicial falla a favor de Lima Expresa y obliga a la MML a cumplir laudo: tres puntos clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.