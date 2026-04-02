Una filial operadora de peajes de Brookfield Asset Management, que provocó la ira de uno de los principales candidatos presidenciales de Perú, ha incumplido el pago de US$ 500 millones en bonos, afectando a los fondos de pensiones que poseen la mayoría de la deuda.

S&P Global Ratings afirmó que la empresa, conocida como Rutas de Lima, había incumplido después de poder reembolsar a los tenedores de bonos solo el 6% de sus S/ 1.8 mil millones (US$ 524 millones) en deuda pendiente. S&P agregó el miércoles que había degradado su deuda a D, una calificación que significa que la empresa ha incumplido.

Un representante de Brookfield no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Bloomberg.

Municipio prepara plan de emergencia ante posible retiro de Rutas de Lima y refuerza control del comercio ambulatorio. (Foto: Andina)

Rutas de Lima se convirtió en el enemigo número 1 de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que ahora es uno de los principales candidatos presidenciales en las elecciones previstas para mediados de este mes. López Aliaga dijo que el contrato de las carreteras de peaje se había obtenido a través de la corrupción, afectaba desproporcionadamente a las familias pobres y debería ser revocado.

Desde entonces, López Aliaga ha celebrado la anunciada liquidación de Rutas de Lima, tras decisiones de los tribunales locales que revocaron su capacidad de cobrar peajes y generar ingresos para la empresa.

Brookfield ha presentado un arbitraje de US$ 2,700 millones contra Perú alegando que expropió ilegalmente su carretera de peaje. Si es elegido, Lopez Aliaga ha dicho que el Gobierno de Perú presentará su propia demanda contra Brookfield, exigiendo US$ 3,000 millones en daños y perjuicios.

La deuda se emitió hace una década y en ese momento representaba la mayor emisión corporativa en moneda local.

“No anticipamos una reestructuración de la deuda, dado la completa ausencia de generación de flujo de efectivo dentro del proyecto”, dijo S&P.