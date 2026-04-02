La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia exhortó a que la campaña electoral de cara a las Elecciones 2026 se desarrolle sin insultos ni descalificaciones, y advirtió que los discursos de confrontación no contribuyen al fortalecimiento de la democracia ni a una ciudadanía debidamente informada.

A través de un comunicado, el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial recordó que el país elegirá en este proceso a las autoridades que conducirán el rumbo del país durante los próximos 5 años y subrayó la necesidad de un debate serio y responsable.

Poe ello, el órgano de justicia pidió que el intercambio político se dé con responsabilidad, respeto y sentido constructivo. Recalcó que las propuestas que se presenten a la ciudadanía deben ser serias, técnicamente sustentadas y orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con énfasis en el sistema de justicia.

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Asimismo, el documento señala que el servicio de justicia asegura el equilibrio entre los poderes públicos, un elemento indispensable para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho.

“Los jueces y juezas del Perú reiteramos nuestro compromiso con estos principios, ejerciendo nuestra labor con independencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución”, se señaló.

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Por otro lado, la Sala Plena también reafirmó que el fortalecimiento de la democracia exige instituciones sólidas y un firme respeto por la independencia judicial, una condición que considera una garantía efectiva para la tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“(Esto) porque toda sociedad democrática se sostiene en la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas”, enfatizó la declaración conjunta de los jueces supremos titulares.

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Finalmente, el organismo confía en que este proceso electoral contribuya a consolidar un país en el que la justicia sea accesible, oportuna y confiable, y en el que el poder público esté siempre al servicio de la ciudadanía.