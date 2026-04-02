Corte Suprema exhorta a realizar campaña electoral sin insultos y respeto a independencia judicial. Foto: Poder Judicial.
Corte Suprema exhorta a realizar campaña electoral sin insultos y respeto a independencia judicial. Foto: Poder Judicial.
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Redacción Gestión
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, y advirtió que los discursos de confrontación no contribuyen al fortalecimiento de la democracia ni a una ciudadanía debidamente informada.

A través de un comunicado, y subrayó la necesidad de un debate serio y responsable.

Poe ello, el órgano de justicia pidió que el intercambio político se dé con responsabilidad, respeto y sentido constructivo. Recalcó que las propuestas que se presenten a la ciudadanía deben ser serias, técnicamente sustentadas y orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con énfasis en el sistema de justicia.

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Asimismo,

“Los jueces y juezas del Perú reiteramos nuestro compromiso con estos principios, ejerciendo nuestra labor con independencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución”, se señaló.

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Por otro lado, la Sala Plena también reafirmó que el fortalecimiento de la democracia exige instituciones sólidas y un firme respeto por la independencia judicial, una condición que considera una garantía efectiva para la tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“(Esto) porque toda sociedad democrática se sostiene en la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas”, enfatizó la declaración conjunta de los jueces supremos titulares.

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Finalmente, el

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

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