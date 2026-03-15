La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Gilardi, instaló una comisión especial que se encargará de analizar y elaborar lineamientos para optimizar la gestión de procesos elevados en casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República.

El grupo de trabajo, que contará con el apoyo técnico del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema, está presidido por la misma Tello Gilardi e integrado por los jueces supremos Carlos Arias Lazarte, Carlos Calderón Puertas, Manuel Luján Túpez y César Proaño Cueva.

El trabajo se organizará en tres ejes principales:

Elaboración de lineamientos normativos

Vinculación con los plenos jurisdiccionales

Gestión y ordenamiento del despacho judicial

El magistrado Arias Lazarte tendrá la responsabilidad de formular sus propuestas sobre el primer eje, el magistrado Calderón Puertas sobre el segundo, y Proaño Cueva, del tercero.

La comisión tendrá un plazo de 6 meses para elaborar la normativa que permita mejorar la gestión jurisdiccional y fortalecer la unificación de la jurisprudencia.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial ratifica levantamiento del secreto bancario de Pedro Castillo

Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la primera sesión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, realizada el 29 de enero de este año.

Cabe recordar que Tello Gilardi, desde el año pasado, alertó sobre el aumento de la carga procesal en las diversas salas de la Corte Suprema.