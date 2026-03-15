Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para optimizar la gestión de procesos elevados en casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República.

El grupo de trabajo, que contará con el apoyo técnico del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema, está presidido por la misma Tello Gilardi e integrado por los jueces supremos Carlos Arias Lazarte, Carlos Calderón Puertas, Manuel Luján Túpez y César Proaño Cueva.

El trabajo se organizará en tres ejes principales:

  • Elaboración de lineamientos normativos
  • Vinculación con los plenos jurisdiccionales
  • Gestión y ordenamiento del despacho judicial
LEA TAMBIÉN: Aprueban nuevo reglamento para otorgar gracias presidenciales: Pedro Castillo pidió indulto

El magistrado Arias Lazarte tendrá la responsabilidad de formular sus propuestas sobre el primer eje, el magistrado Calderón Puertas sobre el segundo, y Proaño Cueva, del tercero.

y fortalecer la unificación de la jurisprudencia.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial ratifica levantamiento del secreto bancario de Pedro Castillo

Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la primera sesión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, realizada el 29 de enero de este año.

Cabe recordar que Tello Gilardi, desde el año pasado, alertó sobre el aumento de la carga procesal en las diversas salas de la Corte Suprema.

La comisión tendrá un plazo de 6 meses para elaborar la normativa que permita mejorar la gestión jurisdiccional y fortalecer la unificación de la jurisprudencia. Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles
La comisión tendrá un plazo de 6 meses para elaborar la normativa que permita mejorar la gestión jurisdiccional y fortalecer la unificación de la jurisprudencia. Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles

TE PUEDE INTERESAR

Presidenta del TC: Juicios deben seguirse en libertad, a menos que la persona se pueda fugar
Aprueban dictamen que impulsa energía nuclear y reactores modulares para generación eléctrica
Promesas en campaña: ¿existe algún límite legal para lo que ofrecen los candidatos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.