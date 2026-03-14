Promesas de campaña sin sanción: qué dice la ley sobre los ofrecimientos de los candidatos. Fotos: César Campos/@photo.gec
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Gerardo Rosales Diaz
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Durante las campañas electorales, al menos en el Perú, es común escuchar propuestas que incluyan bonos económicos para determinados grupos, incrementos de sueldos, eliminación de impuestos o la creación de nuevos beneficios sociales.

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