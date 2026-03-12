La Corte Suprema del Poder Judicial dispuso la recomposición de varias salas especializadas luego de la reciente incorporación de Augusto Ruidías Farfán como juez supremo titular .

La medida fue oficializada mediante la Resolución Administrativa N.º 000074-2026-P-PJ, la cual establece ajustes en la integración de distintos colegiados del máximo tribunal.

De acuerdo con la resolución, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria quedó integrada por Silvia Rueda Fernández, quien la presidirá, junto con Augusto Ruidías Farfán, Abrahan Torres Gamarra, José Manzo Villanueva y Elicea Zúñiga Herrera.

En tanto, la Sala Civil Permanente será encabezada por Ana María Aranda Rodríguez e integrada por Martín Hurtado Reyes, Rosa Ubillús Fortini, Rita Patricia María Valencia Dongo Cárdenas y Olegario Florián Vigo.

Asimismo, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria estará presidida por Aldo Figueroa Navarro y conformada por César Proaño Cueva, Diana Rodríguez Chávez, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano.

Por su parte, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria será presidida por Víctor Castillo León y estará integrada por Rufo Rubio Zevallos, Jackeline Yalán Leal, Wilson Chiu Pardo y Neil Ávila Huamán.

La resolución también establece la conclusión de la designación de Sara Echevarría Gaviria como jueza suprema provisional, por lo que retornará a su corte de origen.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ratificó la unidad institucional de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial.

Durante la ceremonia de incorporación realizada en el Palacio Nacional de Justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, resaltó la importancia de mantener la cohesión institucional dentro de la Corte Suprema. “Esta unidad institucional constituye un elemento esencial para preservar la solidez del sistema democrático y asegurar que la función jurisdiccional se ejerza con plena independencia frente a cualquier influencia externa”, sostuvo.

Asimismo, la magistrada señaló que la judicatura suprema cumple un papel central en la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, así como en la consolidación de la seguridad jurídica y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

Por su parte, Augusto Ruidías, quien fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia, recordó su trayectoria desde la Corte de La Libertad hasta su llegada al máximo tribunal y reafirmó su compromiso con una administración de justicia “independiente, imparcial y eficiente”.