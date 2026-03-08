La institución señaló que su actuación se rige por el respeto a las competencias de cada entidad del sistema de justicia. (Foto: JNJ)
La institución señaló que su actuación se rige por el respeto a las competencias de cada entidad del sistema de justicia. (Foto: JNJ)
precisó a la ciudadanía que la información relacionada con la existencia o no de investigaciones fiscales, procesos penales u otro tipo de actuaciones de carácter penal que puedan involucrar a ciudadanos o administrados no es emitida ni certificada por esta institución.

La entidad señaló que cualquier detalle vinculado a la apertura, existencia o estado de carpetas fiscales forman parte de los registros del Ministerio Público, entidad encargada constitucionalmente de dirigir la investigación del delito y de administrar la información vinculada a los procesos penales.

En ese sentido, indicó que las personas naturales o jurídicas que requieran conocer o acreditar la existencia o inexistencia de investigaciones penales deben solicitar dicha información directamente ante el Ministerio Público.

La JNJ también indicó que el actual pleno institucional correspondiente al periodo 2025-2030 no ha emitido documentos, informes o certificaciones sobre la existencia o inexistencia de carpetas fiscales de ciudadanos o administrados.

La institución señaló que su actuación se rige por el respeto a las competencias de cada entidad del sistema de justicia, en el marco de la normativa vigente.

Finalmente, la Junta Nacional de Justicia, presidida por María Teresa Cabrera Vega, reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y el respeto Restricto de las competencias constitucionales.

