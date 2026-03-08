La Junta Nacional de Justicia (JNJ) precisó a la ciudadanía que la información relacionada con la existencia o no de investigaciones fiscales, procesos penales u otro tipo de actuaciones de carácter penal que puedan involucrar a ciudadanos o administrados no es emitida ni certificada por esta institución.

La entidad señaló que cualquier detalle vinculado a la apertura, existencia o estado de carpetas fiscales forman parte de los registros del Ministerio Público, entidad encargada constitucionalmente de dirigir la investigación del delito y de administrar la información vinculada a los procesos penales.

En ese sentido, indicó que las personas naturales o jurídicas que requieran conocer o acreditar la existencia o inexistencia de investigaciones penales deben solicitar dicha información directamente ante el Ministerio Público.

La JNJ también indicó que el actual pleno institucional correspondiente al periodo 2025-2030 no ha emitido documentos, informes o certificaciones sobre la existencia o inexistencia de carpetas fiscales de ciudadanos o administrados.

La institución señaló que su actuación se rige por el respeto a las competencias de cada entidad del sistema de justicia, en el marco de la normativa vigente.

Foto: El Peruano.

Finalmente, la Junta Nacional de Justicia, presidida por María Teresa Cabrera Vega, reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y el respeto Restricto de las competencias constitucionales.