La Junta Nacional de Justicia (JNJ) hizo público el nombramiento de 308 nuevos jueces y fiscales, como resultado de los concursos públicos desarrollados durante el 2025 bajo un esquema de evaluación meritocrática, transparente y conforme a ley.

El proceso, que incluyó más de treinta días de entrevistas personales y evaluaciones técnicas, permitió seleccionar a magistrados que ahora se incorporarán al sistema de justicia con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y mejorar la atención a la ciudadanía.

En el ámbito del Poder Judicial, la JNJ nombró a 82 jueces a nivel nacional. De ellos, 17 corresponden a la Convocatoria N.° 002, 24 a la Convocatoria N.° 004 (grupo 1) y 41 a la Convocatoria N.° 006, tanto en las modalidades de acceso abierto como de ascenso.

A ello se suma el nombramiento de 30 jueces de control —entre superiores y especializados— para la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en el marco de la Convocatoria N.° 008-2025-SN/JNJ, con miras a reforzar los mecanismos de supervisión interna.

En el Ministerio Público, la JNJ oficializó la designación de 196 fiscales, seleccionados a través de las Convocatorias N.° 003, N.° 005 y N.° 007, lo que busca robustecer la labor fiscal en distintas regiones del país.