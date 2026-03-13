El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de allanamiento a las observaciones formuladas por la Presidencia de la República a la autógrafa de ley que promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de reactores modulares pequeños (SMR) en el país .

La decisión fue respaldada con 80 votos a favor, una abstención y cero en contra . Al tratarse de un allanamiento, la aprobación no requirió una segunda votación, conforme al procedimiento parlamentario.

La iniciativa reúne los proyectos de ley 5978/2023-CR, 6354/2023-CR y 9225/2024-CR, presentados por distintos grupos parlamentarios, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una nueva fuente de generación eléctrica en el Perú y diversificar la matriz energética .

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, explicó que el texto incorpora las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo y establece precisiones sobre la coordinación institucional y los requisitos ambientales para la eventual implementación de esta tecnología.

Según detalló, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) deberán coordinar las acciones necesarias para evaluar la viabilidad de instalar reactores modulares pequeños en las regiones donde resulte factible, respetando las normas de seguridad nuclear y las disposiciones ambientales vigentes.

Asimismo, la norma dispone que los proyectos de generación eléctrica de origen nuclear deberán cumplir con los instrumentos de gestión ambiental establecidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en concordancia con la Ley General del Ambiente y la normativa aplicable.

El texto aprobado también promueve la participación de la inversión privada en un régimen de libre competencia para el desarrollo de proyectos vinculados a la instalación de reactores modulares pequeños destinados a la generación eléctrica.

Adicionalmente, se establece que el Ministerio de Energía y Minas deberá proponer, en un plazo máximo de 180 días hábiles, las modificaciones necesarias para incorporar la generación eléctrica de origen nuclear dentro del listado de proyectos sujetos a evaluación ambiental.

Durante el debate parlamentario, el congresista Paul Gutiérrez, uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que la norma busca fortalecer la seguridad energética del país y ampliar el acceso a la electricidad. “Este proyecto abre una nueva era energética donde el país puede garantizar electricidad continua, reducir costos para los consumidores y fortalecer su seguridad energética”, afirmó.

Desde la Comisión de Energía y Minas también se destacó que el desarrollo de esta tecnología podría contribuir a reducir emisiones de carbono, impulsar el desarrollo tecnológico y generar empleo directo e indirecto en el país.