El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que modifica el Decreto Legislativo 1133, para el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policia.

La iniciativa, sustentada en los proyectos de ley 2787, 4727, 4781, 5002 y 5029, obtuvo 88 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Durante la sustentación del dictamen de insistencia, el congresista José Cueto, delegado de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, explicó que la propuesta no contempla el otorgamiento inmediato de nuevas pensiones, sino que busca nivelar y adecuar los dos sistemas que actualmente coexisten dentro del régimen militar y policial.

El legislador precisó que la reforma tiene una proyección de largo plazo, orientada a garantizar condiciones previsionales adecuadas para el personal que hoy se encuentra en actividad.“Estamos hablando de una proyección de aquí a 20 o 30 años. Lo que se pretende es articular el sistema para que los jóvenes que hoy se encuentran en actividad, cuando pasen a la situación de retiro de manera progresiva, puedan acceder a una pensión adecuada”, señaló.

El congresista también precisó que el sistema planteado contempla un modelo de financiamiento mixto, en el cual el personal en actividad aportará el 15% de su remuneración, mientras que el Estado contribuirá con un 10%, permitiendo así fortalecer progresivamente los fondos del sistema previsional.

RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

Durante la sustentación del dictamen de insistencia se indicó que las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, referidas al posible impacto fiscal, la presunta vulneración de la prohibición de nivelación de pensiones y la comparación con otros regímenes previsionales, no desvirtúan la viabilidad ni la constitucionalidad de la iniciativa.

Asimismo, se recordó que el régimen regulado por el Decreto Ley 19846 se encuentra cerrado desde el 2012, por lo que no admite nuevos afiliados y su número de beneficiarios se reducirá progresivamente, lo que permitirá disminuir gradualmente la presión fiscal sobre el sistema.

Otros cambios que establece la norma

Asimismo, se incluye a la unión de hecho en los tipos de pensión de sobrevivientes, siempre que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 326 del Código Civil, sumándose así a las ya existentes por orfandad, viudez y ascendencia.

Otro de los artículos modificados establece que la pensión de viudez será equivalente al 100 % de aquella que percibía o hubiera podido recibir el fallecido, salvo que concurra con beneficiarios de la pensión de orfandad, en cuyo caso aplicará el reparto proporcional de pensión, según lo que establece el artículo 33 del Decreto Legislativo 1133.

Se precisa también que, cuando concurran simultáneamente la pensión de viudez y orfandad, estas serán distribuidas en 50 % para cada uno de los beneficiarios, respectivamente.

El dispositivo añade que, en caso de existir más de un hijo beneficiario, la pensión de orfandad será distribuida de manera proporcional, sin superar el máximo del 50 % dispuesto.

“Es imposible concebir una pensión de orfandad del 11 %, que dependiendo de la cantidad de hijos podría ser compartido entre varios para fines educativos”, mencionó en el debate la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contras las Drogas, Patricia Chirinos Venegas (Avanza País).

DEBATE N EL PLENO

Durante el debate, congresistas de diversas bancadas expresaron posiciones respecto a la iniciativa y a la necesidad de avanzar en reformas previsionales que beneficien a diversos sectores del país.

El parlamentario Guido Bellido Ugarte (bancada PP) solicitó precisar el monto total que requeriría la implementación de la medida, señalando que actualmente el Estado destina alrededor de 5 mil millones de soles al régimen previsional militar y policial y que, según algunas estimaciones, este monto podría incrementarse significativamente.

Por su parte, el congresista Wilson Quispe Mamani (bancada JP-VP-BM) expresó su preocupación por las prioridades en la agenda legislativa y señaló que también existen otros sectores que esperan reformas previsionales, particularmente los docentes.

En la misma línea, su colega de bancada Elías Varas Meléndez sostuvo que el debate sobre pensiones dignas debe considerar a todos los trabajadores que han servido al país, entre ellos el personal del sector salud y otros jubilados que actualmente reciben ingresos insuficientes.

La congresista Susel Paredes Piqué (bancada BDP) planteó que la discusión sobre pensiones dignas debería ampliarse a otros sectores, como docentes universitarios, profesionales de la salud y otros trabajadores que enfrentan dificultades económicas en la etapa de jubilación.

Asimismo, el congresista Paul Gutiérrez Ticona (bancada SP) coincidió en la necesidad de avanzar hacia un sistema previsional más amplio que garantice condiciones dignas para todos los trabajadores, incluidos agricultores y docentes que actualmente perciben pensiones reducidas.

Por su parte, el legislador Edwin Martínez Talavera (bancada AP) señaló que las leyes deben responder a las particularidades de cada sector y destacó la importancia de reconocer la labor que cumplen los policías y militares en la seguridad y defensa del país.

En ese mismo sentido, el congresista Alejandro Muñante Barrios (bancada RP) expresó su respaldo a la iniciativa, resaltando el servicio y sacrificio del personal militar y policial en la defensa del país y en la lucha contra la delincuencia.

A su turno, la parlamentaria María Agüero Gutiérrez (bancada PL) señaló que el acceso a una pensión constituye un derecho que el Estado debe garantizar para todos los trabajadores después de años de servicio.

Finalmente, la congresista Silvana Robles Araujo (bancada Socialista) subrayó la importancia de que las políticas públicas contribuyan a reducir las desigualdades sociales, asegurando un trato justo y equitativo entre los ciudadanos.

Al ser aprobada por insistencia, esta autógrafa de ley será promulgada por el presidente del Congreso de la República.