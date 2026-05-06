Dólar hoy en Perú. (Foto: Joel Alonzo/gec)
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Redacción Gestión
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El miércoles 6 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso. En las últimas semanas, el billete verde ha perdido algo de fuerza frente a varias monedas latinoamericanas, impulsado por expectativas de cambios en tasas en EE.UU. y mayor apetito por activos emergentes.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.72% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.475 y se vende a S/ 3.8500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.491 a la compra y S/ 3.498 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Este martes, el comportamiento del dólar y de las bolsas latinoamericanas mantiene la tendencia reciente de relativa calma con sesgo a la baja del billete verde y un tono mixto en los mercados.

El tipo de cambio en la región se ha movido sin grandes sobresaltos. En general, viene de semanas en las que el dólar ha perdido algo de fuerza frente a varias monedas latinoamericanas, impulsado por expectativas de cambios en tasas en EE. UU. y mayor apetito por activos emergentes .

Los mercados bursátiles de la región muestran un comportamiento mixto, en línea con el contexto internacional. Por un lado, hay soporte en factores como precios de materias primas relativamente altos y flujo de capitales hacia emergentes; por otro, persisten riesgos como la incertidumbre política y la divergencia en políticas monetarias . En este escenario, las bolsas no registran movimientos bruscos, sino variaciones moderadas entre ganancias y pérdidas según el país.

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