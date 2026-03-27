Policías. (Foto: Difusión)
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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, informó que el Parlamento priorizará el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para excluir de responsabilidad penal a policías y militares procesados por los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

“Vamos a hacer todo lo posible para aprobarlo en esta legislatura, para poder acabar de esta manera con estos injustos procesos que están atormentándolos”, manifestó ante los asistentes.

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El legislador explicó que la propuesta establece que los efectivos que, en defensa de los activos críticos nacionales y de la vida, hagan uso reglamentario de sus armas u otros medios de defensa, estarán exentos de responsabilidad penal.

Asimismo, indicó que la iniciativa contempla su aplicación para quienes hayan sido denunciados, investigados, procesados o incluso condenados, conforme a una disposición complementaria transitoria.

En otro momento, cuestionó la actuación del sistema judicial respecto a los hechos registrados en 2022 y 2023. “El mundo al revés”, enfatizó, tras señalar que en lugar de sancionar a los responsables de los disturbios, se habría perseguido a miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Rospigliosi subrayó que acciones como atacar a la Policía, intentar destruir aeropuertos, incendiar comisarías o agredir sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial constituyen delitos.

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