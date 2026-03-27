El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, informó que el Parlamento priorizará el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para excluir de responsabilidad penal a policías y militares procesados por los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

El titular del Legislativo precisó que la iniciativa busca proteger a los efectivos que actuaron en cumplimiento de sus funciones.

“Vamos a hacer todo lo posible para aprobarlo en esta legislatura, para poder acabar de esta manera con estos injustos procesos que están atormentándolos”, manifestó ante los asistentes.

El legislador explicó que la propuesta establece que los efectivos que, en defensa de los activos críticos nacionales y de la vida, hagan uso reglamentario de sus armas u otros medios de defensa, estarán exentos de responsabilidad penal.

Asimismo, indicó que la iniciativa contempla su aplicación para quienes hayan sido denunciados, investigados, procesados o incluso condenados, conforme a una disposición complementaria transitoria.

En otro momento, cuestionó la actuación del sistema judicial respecto a los hechos registrados en 2022 y 2023. “El mundo al revés”, enfatizó, tras señalar que en lugar de sancionar a los responsables de los disturbios, se habría perseguido a miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Rospigliosi subrayó que acciones como atacar a la Policía, intentar destruir aeropuertos, incendiar comisarías o agredir sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial constituyen delitos.