El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, informó que el Parlamento priorizará el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para excluir de responsabilidad penal a policías y militares procesados por los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
El titular del Legislativo precisó que la iniciativa busca proteger a los efectivos que actuaron en cumplimiento de sus funciones.
“Vamos a hacer todo lo posible para aprobarlo en esta legislatura, para poder acabar de esta manera con estos injustos procesos que están atormentándolos”, manifestó ante los asistentes.
LEA TAMBIÉN: Gobierno autoriza graduación excepcional de más de 5,600 policías: Las razones
El legislador explicó que la propuesta establece que los efectivos que, en defensa de los activos críticos nacionales y de la vida, hagan uso reglamentario de sus armas u otros medios de defensa, estarán exentos de responsabilidad penal.
Asimismo, indicó que la iniciativa contempla su aplicación para quienes hayan sido denunciados, investigados, procesados o incluso condenados, conforme a una disposición complementaria transitoria.
En otro momento, cuestionó la actuación del sistema judicial respecto a los hechos registrados en 2022 y 2023. “El mundo al revés”, enfatizó, tras señalar que en lugar de sancionar a los responsables de los disturbios, se habría perseguido a miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Rospigliosi subrayó que acciones como atacar a la Policía, intentar destruir aeropuertos, incendiar comisarías o agredir sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial constituyen delitos.