La transferencia se financiará con recursos ordinarios del Ministerio de Defensa. (Foto: El Comercio)
La transferencia se financiará con recursos ordinarios del Ministerio de Defensa. (Foto: El Comercio)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Congreso oficializó la , la cual fue aprobada por insistencia en el Pleno.

De esa manera, el aporte al régimen previsional será del 25% de la remuneración pensional es: el 15% estará a cargo del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y el 10% restante, lo asumirá el Estado.

, como mínimo; la cual se otorgará mensualmente y se regulará con base al ciclo laboral de 30 años.

Y, en caso de que el efectivo o militar tenga 30 o más años de servicio, tendrá una pensión del 100% de la remuneración vinculada a la de su grado en actividad.

LEA TAMBIÉN: Gobierno evalúa bono a transportistas por alza de precios de combustibles

Este derecho a pensión se perderá solo por sentencia judicial, pero en caso de tener cónyuge, hijos o ascendientes que no hayan participado directa ni indirectamente en el delito que originó la pena, se podrán beneficiar con la pensión.

La pensión de invalidez se determinará aplicando las reglas para el cálculo de la pensión de retiro, y para la de incapacidad, se aplicará cuando se acredite un mínimo de 20 años de servicios.

“Quienes no cumplan con el tiempo mínimo señalado, tendrán derecho a percibir un subsidio, de conformidad”, apunta la ley.

Según el congresista José Cueto, delegado de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, la propuesta no contempla el otorgamiento inmediato de nuevas pensiones, sino que busca nivelar y adecuar los dos sistemas que actualmente coexisten dentro del régimen militar y policial.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta a candidatos: no usar personajes con derechos de autor en campañas

“Estamos hablando de una proyección de aquí a 20 o 30 años. Lo que se pretende es articular el sistema para que los jóvenes que hoy se encuentran en actividad, cuando pasen a la situación de retiro de manera progresiva, puedan acceder a una pensión adecuada”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Congreso: modifican impuestos para otorgar beneficios a fondos de vivienda de PNP y FF.AA.

Más cambios en el régimen

También se incluye a la unión de hecho en los tipos de pensión de sobrevivientes, siempre que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 326 del Código Civil, sumándose así a las ya existentes por orfandad, viudez y ascendencia.

La pensión de viudez será equivalente al 100% de aquella que percibía o hubiera podido recibir el fallecido, salvo que concurra con beneficiarios de la pensión de orfandad, en cuyo caso aplicará el reparto proporcional de pensión.

Y, en caso de que concurran simultáneamente la pensión de viudez y orfandad, serán distribuidas en 50% para cada uno de los beneficiarios, respectivamente.

De haber más de un hijo beneficiario, la pensión de orfandad será distribuida de manera proporcional, sin superar el máximo del 50 % dispuesto..

TE PUEDE INTERESAR

Retiro de la AFP todavía “salpica” al consumo de hogares peruanos: ¿en qué gastan?
Fondos de AFP en rojo en marzo ante disparada del petróleo por guerra, ¿cuáles se afectan más?
Guerra en Irán: ¿qué elegirán los inversionistas según AFP Integra?
Gobierno autoriza graduación excepcional de más de 5,600 policías: Las razones
Comex advierte de un “ataque a la caja fiscal”: riesgos pensionarios en militares y policías
Gobierno despliega 6,000 nuevos policías ante criminalidad y emergencia por lluvias
Rospigliosi denuncia persecución de algunos sectores del PJ contra militares y policías

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.