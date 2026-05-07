Cenco Malls, filial inmobiliaria de Cencosud enfocada en la operación y desarrollo de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, reportó una utilidad en pesos chilenos (CLP) de 93,279 millones (US$ 105.4 millones) en el primer trimestre de 2026, cifra que representó un crecimiento de 54.3% frente al mismo periodo del año previo. El resultado estuvo asociado a una mejora en la valorización de activos, un mayor desempeño operacional y una evolución favorable del resultado no operacional.

La compañía registró ingresos por CLP 94,592 millones (US$ 106.8 millones), un avance de 4.8% interanual impulsado por la incorporación de nueva superficie arrendable y el avance en la comercialización de oficinas. Asimismo, el EBITDA alcanzó CLP 84,367 millones (US$ 95.3 millones), reflejando un incremento de 3.7% frente al primer trimestre de 2025.

En paralelo, la Superficie Bruta Arrendable (GLA) creció 5.9%, equivalente a más de 80,000 metros cuadrados adicionales. A nivel operativo, la tasa de ocupación consolidada llegó al 97%, mientras que las visitas a sus centros comerciales aumentaron 5.1%, superando los 34.8 millones de personas durante el trimestre.

El gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, afirmó que “ en un entorno global desafiante, nuestro negocio de centros comerciales mostró resiliencia, con crecimiento en visitas en los tres países donde operamos, reflejando la solidez de nuestros activos y nuestra atractiva propuesta comercial ”.

Cenco Malls avanza su estrategia regional con nuevos proyectos en Chile y Colombia. (Foto: Cenco Malls)

Cenco La Molina supera los 80 locales operativos

En Perú, la compañía continuó avanzando con la comercialización de Cenco La Molina, en Lima, activo que ya supera los 80 locales en funcionamiento. Además, acumuló más de 12,000 m2 de GLA ocupado respecto al mismo periodo del año anterior.

En línea con su expansión inmobiliaria en Perú, Gestión informó en febrero último que Cencosud proyecta iniciar en 2026 el desarrollo de Cenco Miraflores, un centro comercial boutique de aproximadamente 14,000 m2 en el distrito limeño.

Actualmente, Cenco Malls opera 41 centros comerciales en Sudamérica, distribuidos entre Chile, Perú y Colombia, con una superficie arrendable total de 1.45 millones de m2.

Cenco La Molina continúa fortaleciendo su operación en Lima con nuevos locales. (Foto: Cenco Malls)

Cenco Malls avanza proyectos en Chile y Colombia

Entre los principales hitos del trimestre destacó la inauguración de QINTO en Cenco Costanera, en Chile, proyecto gastronómico de más de 30,000 m2 y más de 80 propuestas comerciales. Asimismo, continuaron las aperturas en Mirador Florida, desarrollo ubicado en Cenco Florida.

En Colombia, la empresa avanzó en el acuerdo para adquirir el 51% de Plaza Central en Bogotá, centro comercial de 76,000 m2 cuya operación aún depende del cumplimiento de condiciones regulatorias previas al cierre.

Esta operación se suma al plan regional de inversiones de Cencosud, que —según informó este diario en febrero último— contempla un Capex cercano a US$ 600 millones para 2026 enfocado en fortalecer su ecosistema inmobiliario y comercial en la región.