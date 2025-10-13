Paseo Fibra tiene una área arrendable (ABL) de 3,200 m² sobre un terreno de aproximadamente 1,551 m². (Foto: Paseo Fibra).
Paseo Fibra tiene una área arrendable (ABL) de 3,200 m² sobre un terreno de aproximadamente 1,551 m². (Foto: Paseo Fibra).
El formalizó la venta del strip center Paseo Fibra, ubicado en Magdalena del Mar, al , marcando así la consolidación del tercer centro comercial bajo la gestión de este operador. Con esta transacción, Dormerson refuerza su posición en el segmento de retail ligero (strip malls) dentro de Lima, mientras FIBRA liquida un activo estratégico para rotar capital hacia nuevos desarrollos.

Paseo Fibra tiene una área arrendable (ABL) de 3,200 m² sobre un terreno de aproximadamente 1,551 m². , Sofá Café, Aruma, Coolbox, Mariate, Puku Puku, Tambo y DHL, una combinación que refleja una mezcla de servicios, alimentación, ocio y logística. Según reportes recientes, el strip center ha mostrado una alta ocupación y crecimiento en rentas y ventas de los locales durante los últimos semestres.

Motivos estratégicos detrás de la adquisición

La : fortalecer su portafolio en el segmento de strip centers, formatos flexibles que permiten menores costos operativos y adaptabilidad frente a centros comerciales mayores. Con este activo, la empresa amplía su cobertura comercial urbana sin incurrir en la escala ni los riesgos de un mall tradicional.

Para FIBRA, la venta permite liberar capital invertido en un activo maduro y redirigir recursos hacia . La operación también podría reflejar una estrategia de ajuste de portafolio, enfocándose en activos de mayor escala o zonas de mayor densidad comercial.

Además, la ubicación de Paseo Fibra en un distrito consolidado como Magdalena es un factor atractivo: zona de tránsito peatonal y vehicular relevante, con presencia de comunidades residenciales y oficinas. En los últimos años, el strip center ha experimentado incrementos en sus ingresos por alquiler, y sus locatarios reportaron un crecimiento en sus ventas netas.

