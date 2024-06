El estudio que recoge la percepción de ciudadanos de Lima y las zonas norte, sur, oriente y centro del país, revela que actualmente un mayor número de peruanos visita diversos negocios del canal tradicional y moderno. En el ranking, si bien todos los establecimientos han crecido, existe un mejor performance en la visita a los centros comerciales, los cuales pasaron de una penetración de 34% en el 2022 a 48% en el 2024, siendo una situación similar la que ocurre con las tiendas de conveniencia que transitaron de tener dos años atrás un 8% a un 22% en la actualidad. Muy de cerca le siguen supermercados con una variación de 61% a 71% y tiendas por departamento que evolucionó de 41% a 50% en el periodo mencionado.

“Hay diversos factores en análisis para esta situación. Hemos logrado salir del covid, la inflación empieza a bajar. A la vez que el sector empresarial también está haciendo lo suyo para captar más clientes; por ejemplo, es el caso de las tiendas de conveniencia y supermercados que han crecido en número de locaciones y han aumentado su cobertura geográfica”, explicó Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría Para Crecer.

En este contexto, el número de compras también ha tomado una tendencia alcista en la totalidad de negocios, siendo justamente las más favorecidas tiendas por conveniencia con frecuencias que han variado de 3.74 en el 2022 a 6.18 veces por mes en el 2024. A su vez, bodegas creció mensualmente de 19.9 a 20.56 veces, mientras mercados evolucionó de 9.05 a 9.59 veces en los años indicados.

Sin embargo, el reporte de Arellano también evidencia que si bien estos negocios muestran una mejora en lo que corresponde a visitas y frecuencia, no todos han logrado captar un aumento en el gasto de los peruanos. Así, un 56% de encuestados aseguró que gasta menos en electrodomésticos, mientras que un 32% reconoce igual tendencia a la baja en galerías y un 21% indica desembolsar menos en tiendas por departamentos y centros comerciales. Los únicos rubros que han elevado su ticket de gasto son bodegas y mercados con 8% y 2%, respectivamente.

“La pobreza ha crecido (de 20.2% en el 2019 a 29% en el 2023) y cuando te ves afectado en tu capacidad económica no es que dejas de comprar, lo que se disminuye es tu capacidad de escoger. Entonces, muchos peruanos han visto en las bodegas y mercados los canales para comprar más barato, sea por los precios más económicos o por los formatos más pequeños y accesibles”, agregó Arellano.

Entretenimiento, ¿quiénes son los favoritos?

A raíz de la pandemia, el entretenimiento ha tomado mayor protagonismo para los consumidores, impactando sobre todo en una mayor preferencia hacia restaurantes y gimnasios, inclusive con cifras por encima del 2019. En esa línea, actualmente es un 10% más de peruanos en relación al 2019 que prefieren los restaurantes, a la vez que existe un 4% más (en comparación al 2019) que se inclinan por los gimnasios. Por el contrario, los centros comerciales que estaban en el radar de un 50% de encuestados en el 2019, en la actualidad no logran aún ese nivel y se mantienen en 45%.

“En el caso de los gimnasios, lo que contribuye es que tenemos más locales, apalancado también por una propuesta de valor modernizada y tan potente como; por ejemplo, Smart Fit. Consideremos que ahora es más común para todos ir a un gimnasio moderno y accesible económicamente de lo que era antes de la pandemia”, indicó el especialista.

En lo que concierne a centros comerciales, el representante de Arellano aclaró que si bien los malls aún no recuperan sus cifras como lugares de entretenimiento, sí han logrado crecimiento en compras. Además, destacó que actualmente vienen trabajando fuertemente en sus propuestas de valor con una mayor oferta en restaurantes y negocios de juegos y entretenimiento.

¿Qué comprarán más los peruanos en un año?

Pese a que hubo una etapa de importante protagonismo en ventas para rubros como electrodomésticos y tecnología, las perspectivas a 12 meses muestran una tendencia de los consumidores a la baja en lo que respecta a la compra de estos equipos. Así, más de la mitad de peruanos asegura que en un año adquirirá en menor medida electrodomésticos, celulares, tablets, muebles, televisores, entre otros. En contraparte, son los productos de limpieza; además, de ropa y calzado los que demuestran una mayor proyección de compra en 12 meses con 9% y 5%, respectivamente.

“Una menor perspectiva en compra de tecnología puede estar ligado a que en el encierro por el covid-19 los peruanos equiparon sus viviendas, adelantando inversiones en estos rubros. Pero también a que la capacidad económica se afectó en los últimos años y estas categorías quizá no se han logrado ajustar a las nuevas condiciones del mercado”, remarcó.

Al respecto, Arellano Bahamonde afirmó que es probable que mucha gente no esté comprando estos equipos debido a “precios fuera de su alcance”, siendo necesario que las empresas de este sector aumenten la oferta no solo con precios más bajos, sino también con un mayor mix de productos.

Consumidores prefieren la tienda física

La marca de los productos es algo muy valorado por los peruanos, por lo que actualmente existe un 37% de consumidores que indica que “siempre o casi siempre” usa productos de marcas reconocidas; ello, en comparación al 32% que afirmaba lo mismo en el 2022. En lo que concierne a compra de productos piratas en el 2024 hay un 64% que asegura que “nunca o muy pocas veces” adquirió bajo esta modalidad; en tanto dos años atrás era un 49% los peruanos que aceptaban recurrir a esta vía para conseguir sus bienes.

Esto también está relacionado a que ahora existe un 11% de consumidores que están dispuestos a pagar más por productos de mayor calidad, cuando en el 2019 y 2022 solo era un 6%.

En torno a canales, el consumidor ha retomado su confianza en el medio físico para concretar sus compras. En el 2022, un 23% de peruanos se informaba de los productos de su interés en internet y compraba en tienda, mientras que hoy en día esto ha crecido a 34%.

A diferencia, los encuestados que se informaban sobre los productos en internet y compraban por internet en el 2022 eran de 3% elevándose a la fecha solo a un 5%. Dicha situación revela que el canal físico sigue siendo clave para la adquisición, mientras el canal online es fundamental para informarse.

¿Qué se viene para el consumo?

Arellano Bahamonde destacó la recuperación de los sectores, lo cual, según dijo, sería una tendencia positiva en los siguientes meses. No obstante, apeló también al esfuerzo del empresariado para entregar una oferta económica a los peruanos, de modo de retener compras.

“La gran mayoría de indicadores muestran una recuperación respecto a un periodo crítico como fue la pandemia. Tenemos peruanos que no han dejado de comprar, pero ello merece un esfuerzo para que sigan comprándonos y no vayan a otros porque no pueden pagar lo que vendemos”, señaló.

Finalmente, el experto instó a dejar la posición pesimista a todo nivel y centrarse en planes de acción que permitan un mayor crecimiento en todos los ámbitos.

Ficha técnica:

Público investigado: 6,060 personas que participan en la toma de decisiones de compra y consumo de las áreas urbanas del Perú. Hombres y mujeres de 12 a 65 años de edad, de todos los NSE. En el caso de Adolescentes se tomará una muestra de 200 casos en Lima y 40 por ciudad.

6,060 personas que participan en la toma de decisiones de compra y consumo de las áreas urbanas del Perú. Hombres y mujeres de 12 a 65 años de edad, de todos los NSE. En el caso de Adolescentes se tomará una muestra de 200 casos en Lima y 40 por ciudad. Técnica: Encuesta personal en hogares

Encuesta personal en hogares Fecha de campo: Febrero - Marzo 2024

Febrero - Marzo 2024 Tipo de muestra: Probabilística

