Con el resultado de abril, el segundo trimestre inicia con una dinámica similar a la de los primeros tres meses del año. Según el análisis, los factores que impulsaron el avance del gasto de las familias fueron la mejora en algunos indicadores del mercado laboral, mejora en el poder adquisitivo de los hogares por la reducción de la inflación, el descenso de tasas de interés, y un aumento de la confianza del consumidor. Aún así, todavía sería pronto para hablar de una tendencia clara de mejora.

Vanessa Belapatino, economista senior del BBVA Research, considera que, si bien estamos viendo un avance, lo que se observa está más cerca de un “rebote” o recuperación de lo perdido en el 2023, por lo que aún no se podría esperar que el consumo se vaya a despuntar.

“No sería tan alentadora con el dato de mayo. Aún no tenemos una proyección fija, pero si vemos los indicadores que tenemos hacia adelante, no se ve que este crecimiento del consumo vaya a acelerarse . Incluso datos del Banco Central de Reserva nos dicen que se ha deteriorado un poco el empleo formal. Entonces, no hay una tendencia clara todavía sobre los ingresos que nos lleve a pensar que el consumo va a repuntar”, sostuvo.

Consumo con tarjeta

Durante abril, el aumento del consumo de las familias con tarjeta de crédito y débito se respaldó principalmente por los gastos en educación (19%) y salud (0.1%) , mientras que se ve en una caída del consumo en rubros como alimentos, turismo, entretenimiento y hogar. Así también retrocedió el gasto en transporte, moda y belleza, y servicios públicos residenciales.

De lo mencionados, en dos categorías se recortaron más los gastos de los consumidores peruanos durante abril, principalmente por la estacionalidad: turismo y entretenimiento.

El gasto en turismo ha acelerado su caída en los últimos meses y ya en abril registró un retroceso de 12%. Eso, responde a menores compras de pasajes aéreos (-1.3%), gasto en alojamiento (-19.5%) y tours (-26.9%). En entretenimiento, la caída en el consumo fue de 22.3% debido a menores gastos en casinos y loterías (-8.9%), así como en cine, teatro y otros espectáculos (-56.6%).

Belapatino precisa que este menor consumo se debería a la comparación del gasto se hace frente a datos de abril del año pasado, pues en esa fecha el sector turístico se vio impulsado por los feriados de Semana Santa.

Para estas dos categorías, señaló, todavía sería apresurado mencionar que hay una tendencia negativa que implica que los consumidores están evitando hacer uso de sus tarjetas de crédito y débito en gastos no esenciales.

“Es un primer dato donde vemos cifras de una caída importante, pero habría que haber persistencia para una conclusión de ese tipo. Lo vemos como algo puntual del mes y tendríamos que evaluar si es que esto permanece todavía con caídas similares o ya regresa a las tasas que estábamos viendo antes ”, comentó.

Aunque, en promedio, el índice de consumo de las familias se mantuvo en crecimiento, las categorías de gasto menos esenciales muestran resultados negativos.

Las demás categorías

En cuanto a alimentos, el estudio indica que el gasto con tarjeta de crédito y débito se redujo en 4.4%. Si bien se observa un aumento en la compra en supermercados (7.6%), el gasto en restaurantes (-19.6%) cayó considerablemente.

“Es una primera caída, es un mes puntual de retroceso porque alimentos era uno de los sectores que mejor venía en recuperación, tenía resultados positivos desde hace más de seis meses”, agrega Belapatiño.

Otras categorías en las que se redujeron las compras de las familias fueron las del hogar (-8.2%), por menos adquisiciones de muebles y decoración; en transporte (-13.1%), con una fuerte reducción de pedidos de taxi y delivery; en moda y belleza (-9.3%), donde se contrajo el gasto en salones de belleza y spa; y en servicios públicos residenciales (-1%), con una caída del consumo en telefonía, internet y cable.

Para la directora de la carrera de economía de UPC, Claudia Sicoli, el complicado panorama, principalmente político, haría que la gente restrinja estos consumos.

“(En abril) podemos ver la incidencia de Semana Santa, que ha caído en meses distintos respecto del año anterior. Pero, también podemos pensar que ese consumo se va a recuperar luego de la campaña del Día de la Madre de mediados de mayo, en donde se espera que haya un crecimiento importante respecto a lo registrado en la campaña del 2023. No tendríamos que pensar que la tendencia de abril podría agudizarse”, señaló.

El lado positivo

Como se mencionó, los gastos con tarjeta en educación y salud se destacaron. El mayor gasto en educación se da en un contexto de inicio de clases para varios universitarios. El consumo aumentó 5.4% en universidades e institutos, y creció 51.1% en academias de distintos tipos y cursos online en plataformas educativas y talleres.

En tanto, en salud, el gasto aumentó ligeramente por mayores consumos en hospitales y clínicas (9.3%), pero no se tuvo el mismo resultado en las compras en farmacias y boticas (-10.3%).

