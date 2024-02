El referido estudio detalla que cuatro de cada 10 hogares afirman que los ingresos que perciben no les alcanzan para cubrir todos sus gastos mensuales. Debido a este problema, el 18 % se ha visto en la necesidad de recurrir a sus ahorros y un 17% ha solicitado préstamos para resistir a la crisis económica que atraviesan, en un contexto donde el PBI nacional registró una caída de 0.50 % en el 2023.

Javier Álvarez, director senior de Tendencias de Ipsos Perú, señaló que actualmente las familias peruanas están muy preocupadas respecto al nivel de ingresos y gastos que tienen porque no pueden adquirir los mismos productos y servicios que antes lo hacían debido a la pérdida del poder adquisitivo.

“Hay algunas personas que están en depresión y les genera impotencia por no salir adelante y no encontrar una solución para recuperar el nivel o calidad de vida que tenían hace unos años. También hay gente estresada porque ya se gastó los ahorros o se endeudó y, hay otra que está molesta”, comentó a Gestión.

Nueve de cada 10 hogares ajustan gastos

Para hacer frente a la situación económica actual y al alza de precios, nueve de cada 10 hogares han realizado cambios en los gastos para el hogar. Así, el 32 % de las familias peruanas ha decidido postergar algunos de sus planes programados en este 2024 para orientar su dinero a necesidades más urgentes. Incluso, hay muchas personas que están adoptando hábitos más rigurosos para ajustar sus gastos.

En ese sentido, el 21 % de los encuestados manifestó que prefieren cocinar más en casa para evitar comprar comida fuera, mientras que un 19 % está usando menos electricidad y agua para que el recibo mensual sea menor. En tanto, un 16 % está racionalizando el consumo de algunos productos para que duren más tiempo.

Fuente: Ipsos Perú

“Por ejemplo, si antes comían cuatro manzanas ahora solo comen dos. Cada hogar está realizando ajustes para que se alargue un poco la vida de los productos. Además, se está evitando salir o lo hacen con menor frecuencia para gastar menos en transporte. Cuando estamos en una situación de que no alcanza el dinero, las familias se quedan en su hogar para gastar lo menos posible”, resumió Álvarez.

Por su parte, Jorge Gonzalez Izquierdo, profesor de economía de la Universidad del Pacífico, explicó que la inflación de alimentos y la recesión han provocado que los ingresos de la mayoría de los peruanos se vean reducidos. En consecuencia, las familias están adoptando un cambio en su patrón de consumo para ajustar sus presupuestos a la realidad que viven hoy en día.

Cambios en el menú y en marcas

Otra consecuencia del alza de precios es que el 83 % de los hogares peruanos se vieron forzados a dejar de comprar algunos productos y servicios. En detalle, el 52 % declaró que dicho cambio en el gasto lo hizo en el rubro de alimentos y bebidas y, en particular, en las carnes rojas, embutidos, leche, pan y frutas, seguido de la categoría hogar, donde el 28 % ya dejó de invertir para hacer mejoras en su vivienda, electrodomésticos e incluso servicios domésticos.

“También hay ajustes en el gasto para el cuidado personal como el maquillaje, crema para rostro o acondicionador, lo cual está ligado un poco al hecho de que se sale poco y por ende se arreglan menos, lo cual implica un ahorro. En entretenimiento y diversión fuera de casa también hay un cambio, se está comprando menos ropa y ya no se están haciendo tantos pedidos de delivery como antes y, las personas que tenían un hábito de viajar, ahora su frecuencia de viaje ha bajado”, complementa el representante de Ipsos Perú.

El hábito de compra también ha variado drásticamente. Si antes los hogares estaban familiarizados con determinada marca, ahora optan por una que sea de menor precio. De acuerdo con el estudio, el 78 % de las familias ha decidido migrar hacia un producto más económico en beneficio de su bolsillo, siendo la categoría de alimentos y bebidas (68 %) la que ha registrado un mayor cambio de marca, seguido de limpieza del hogar (30%), cuidado personal (27%), hogar (6%) y ropa y calzado (5%).

Producto de esa situación, Javier Álvarez sostiene que la mayoría de familias está combinando los diversos puntos de venta (supermercados, bodegas, mayoristas) con la finalidad de buscar el mejor precio posible porque necesitan ahorrar. No obstante, aún hay un grupo que continúa con sus hábitos de consumo y está dispuesto a pagar más por un producto.

Fuente: Ipsos Perú

Al respecto, Gonzalez Izquierdo añadió que la estructura de consumo ha variado y la adquisición de bienes y servicios va en función a los productos que menos han subido o los que son más baratos. Y es que, la capacidad adquisitiva se encuentra afectada, y los peruanos solo buscan satisfacer su necesidad.

En efecto, los hogares peruanos no solo han cambiado de marcas, sino que también han tenido que variar el menú diario con alimentos que sean más económicos, reemplazando las proteínas de animal por las menestras. De esta manera, 51 % de las familias ha dejado de incluir carnes rojas (res, cerdo y carnero) y el 31% embutidos, en el almuerzo. En su lugar, el 63 % está preparando más lentejas, frejoles, alverjas, entre otras menestras. En tanto, el 43 % está optando por el pollo como un sustituto y el 42 % incorporó a las verduras y ensaladas a su alimentación.

“Las familias han repensado el presupuesto mensual, semanal o diario, de lo que se gasta en alimentos y se está reinventando el menú tratando de ahorrar. Están dejando de incluir carnes rojas, embutidos, mariscos, pescado, fideos, y están tratando de irse más por el consumo de menestras, pollo y verduras”, acotó.

Fuente: Ipsos Perú

¿Aumentará el consumo?

Respecto a las expectativas de los peruanos sobre la situación económica familiar en un horizonte de 12 meses, el 31 % considera que el actual panorama mejorará, el 29 % que las cosas empeorarán y el 27 % que no habrá ningún cambio en el mediano plazo. En resumen, las posiciones están muy divididas de cara al futuro.

En consecuencia, ante un escenario de aumento de precios, el 53 % aseguró que adaptará sus hábitos de compra para el hogar y gastará menos. De este grupo, el 57 % solo gastaría en productos y servicios esenciales, el 32% compraría en lugares donde puede obtener precios más económicos, el 28% adquirirá menos cantidad de algunos productos y el 20% optará por esperar ofertas para pagar menos.

Por su parte, el segmento (47 %) restante buscará nuevas maneras de generar más ingresos y así no verse afectados en su consumo.

En tal escenario, el catedrático de la Universidad del Pacífico declaró que el consumo de los peruanos continuará siendo moderado en el corto plazo. “El hecho de que la inflación regrese a su rango meta no significa que los precios bajen, sino que suben menos que antes. Mientras no se recupere el ingreso real del ciudadano de a pie no se aumentará el consumo de forma importante. Quizá lo hagan de forma muy tímida”, sentenció.

Por otro lado, en caso mejore la situación económica familiar, el 41 % de los hogares regresará a sus hábitos de compra de antes y un 59 % continuará con su filosofía de ahorrar y ajustar gastos hasta que tengan la plena confianza de que la recuperación será sostenida.

FICHA TÉCNICA:

Universo: amas de casa de todas las edades de todos los niveles socioeconómicos.

Ámbito: Perú urbano.

Muestra: 1,000 entrevistados

Periodo: Entre el 15 de diciembre de 2023 y 15 de enero de 2024

