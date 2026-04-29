La cadena de centros comerciales Real Plaza aún no cuenta con permiso para demoler y construir un nuevo establecimiento en el mismo local en Trujillo, donde murieron seis personas tras la caída del techo del patio de comidas en febrero del 2025. Dicho establecimiento se encuentra cerrado desde esa fecha.

Así lo informó César Sánchez Caipo, gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), quien indicó que representantes de Real Plaza sí se han acercado a mesa de partes, pero solo para solicitar información con relación al proceso de demolición del centro comercial.

Los permisos

Sánchez Caipo indicó que cualquier administrado que desea hacer una construcción sobre un local existente, primero debe pedir la licencia de demolición, luego la licencia de construcción y finalmente la licencia de funcionamiento.

El funcionario indicó que cada licencia tiene sus propios filtros que se deben cumplir, como por ejemplo para la licencia de funcionamiento se necesita las autorizaciones de Defensa Civil y Gestión de Riesgos y Desastres.

“Como tal, (Real Plaza) no ha pedido ninguna de las tres (licencias), lo que sí ha solicitado es información, que como cualquier administrado acude a la municipalidad”, dijo.

Nuevo centro comercial

Como se sabe, Hernán Malpartida, vicepresidente asuntos corporativos Real Plaza, anunció hace unos días que la compañía destinará más de S/ 500 millones para construir un nuevo centro comercial sobre el local de la tragedia, lo que calificó como la inversión más grande en el rubro en el país.

Indicó que su ejecución estará prevista en 2 años y permitirá la generación de más de 3,000 empleos directos y alrededor de 9,000 empleos indirectos, tanto en la etapa de construcción como en operación.

Mencionó que el proyecto contará con más de 83,000 metros cuadrados de área comercial, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 57% respecto al anterior.

Incluirá un segundo nivel, contará con 6 tiendas ancla, alrededor de 115 marcas y más de 1,500 estacionamientos, así como espacios enfocados especialmente para la comunidad.

Tendrá grandes áreas verdes de acceso libre. Se contempla un nuevo bulevar gastronómico con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas, zonas de servicios financieros, y una moderna clínica que contará con un ingreso independiente y atención de emergencia las 24 horas.

Situación legal

El alto directivo de la compañía aseveró que ya han llegado a acuerdos con casi todas las víctimas de la tragedia, a excepción de dos de ellas, que espera lograr en los próximos meses porque están en las etapas finales.

“La fiscalía aún no nos devuelve el patio de comidas, pero confiamos que eso se va a resolver pronto. Ya pasaron 15 meses y creemos que la fiscalía pronto va a poder presentar todos los informes, peritajes y devolvernos el patio de comidas, actualmente no hay ninguna razón para que eso no suceda”, manifestó.

Sin embargo, más allá de eso – continúo- se ha decidido hacer esta inversión para darle a Trujillo el centro comercial más moderno del país y contribuir con el desarrollo de la ciudad.

Este anunció se dio en un contexto donde emprendedores que tenían negocios alrededor del centro comercial piden la apertura del mismo, debido a que tras el cierre sus ventas han caído y los más pequeños simplemente tuvieron que cerrar por falta de clientes.