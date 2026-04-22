Ha pasado más de un año de la tragedia que enlutó a Trujillo. La noche del 21 de febrero de 2025, en el patio de comidas del Real Plaza Trujillo, operado por InRetail, el techo colapsó y dejó seis personas fallecidas y más de 80 heridas. El hecho marcó a la ciudad y abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en este tipo de infraestructuras. Hoy, la empresa anuncia el desarrollo de un nuevo centro comercial que, según sostiene, “marcará una nueva etapa para la ciudad, promoviendo la reactivación económica y el crecimiento de la región a largo plazo”.

En un comunicado, Real Plaza señala que el nuevo mall demandará una inversión de S/ 500 millones, tendrá un plazo de construcción de dos años y permitirá la generación de más de 12,000 empleos directos e indirectos. “Con el nuevo Real Plaza Trujillo buscamos contribuir a una nueva etapa para la ciudad, con un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo. Este proyecto es el más grande en el que nos hemos embarcado y apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país ”, afirmó Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

El nuevo espacio comercial contará con más de 83,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable, lo que representa un crecimiento aproximado de 57% respecto al mall anterior, donde ocurrió la tragedia. De acuerdo con la empresa, el proyecto incluirá un segundo nivel, seis tiendas de gran formato, más de 115 marcas y más de 1,500 estacionamientos, además de espacios orientados a la comunidad.

El proyecto del nuevo Real Plaza Trujillo incluirá una clínica con ingreso independiente, que permitirá su funcionamiento más allá del horario del centro comercial. Foto: Real Plaza

¿Qué acciones de seguridad se implementarán?

El comunicado no detalla qué medidas de seguridad específicas se implementarán en el nuevo centro comercial para evitar hechos como el ocurrido la noche del 21 de febrero de 2025.

Sí precisa que el proyecto incorporará un parque de acceso libre con fuentes de agua, áreas verdes, zonas de descanso, espacios para mascotas y una explanada multiuso para actividades culturales y de bienestar. Asimismo, contempla un boulevard gastronómico con restaurantes y terrazas abiertas, zonas de servicios financieros y una clínica moderna con ingreso independiente, lo que permitirá su funcionamiento más allá del horario del centro comercial.

La empresa también indica que el proyecto buscará integrar a emprendedores locales y posicionarse como un punto de encuentro para la ciudad, combinando comercio, servicios y experiencias en un solo espacio. Añade que el diseño se ha desarrollado bajo estándares y buenas prácticas internacionales. La etapa de construcción se iniciaría una vez culminen los diseños y se obtengan los permisos correspondientes, con una duración estimada de dos años.