De acuerdo con la resolución N° 180-2025-VIVIENDA, el 11 de julio último, Nuevas Inversiones Centro Comercial Camino Real S.A.C. (subsidiaria de Inversiones Centenario) suscribió una tercera adenda al contrato de inversión para la ejecución del proyecto denominado “Centro Comercial Camino Real”, estableciéndose la suma de US$ 134,238,858 como nuevo monto de inversión, a ejecutarse en un plazo que inició el 6 de junio de 2018 y que culmina el 31 de agosto de 2029 .

El documento detalló que anteriormente la empresa firmó con el Estado dos adendas con presupuestos de US$ 95,681,490 (junio 2021) y US$ 62,497,519 (setiembre 2022) y modificaciones en los cronogramas de ejecución. Las tres adendas derivan del acuerdo suscrito el 28 de diciembre de 2017, en el cual se registró como suma inicial US$ 103,830,412 y el plazo de ejecución consignado en aquel entonces era de dos años, siete meses y nueve días, contado desde el 22 de agosto de 2017.

En la década del 80, el establecimiento comercial gozaba de una importante afluencia de público.

Nuevo plazo, ¿estratégico?

Max Medina, gerente de Investigación de Binswanger Perú, señaló que el nuevo cronograma, donde se establece a agosto del 2029 como fecha límite para la entrega del proyecto, es importante dado que coincide con una etapa de mayor relevancia en torno a ocupación de oficinas en esta área de San Isidro. Precisamente, Centenario es uno de los capitales que ha desarrollado una importante oferta en edificios de oficinas en dicha zona.

“Cuando indicamos una mayor ocupación no solo hablamos del Centro Empresarial de Centenario, sino de San Isidro empresarial en su totalidad. De hecho, según nuestro último reporte, la tasa de vacancia en oficinas de San Isidro empresarial es de 11% cuando hace unos tres años tenía una de vacancia cercana al 20%. Desde esa óptica inmobiliaria, concluimos que en unos años, probablemente, habrá un mayor número de oficinistas en la zona, lo que permitirá que el proyecto del centro comercial se vuelva más atractivo”, explicó Medina.

El ejecutivo indicó que si bien inicialmente, el público predilecto del centro comercial sería el oficinista por la cercanía; en el tiempo y sujeto al mix comercial que ofrezca el mall, los usuarios que deriven de proyectos de vivienda aledaños también se sumarían.

“El hecho de que este centro comercial se vuelva un lugar de destino para el público dependerá de diversos factores. No se trata definitivamente de un Jockey Plaza o de un Plaza Norte por sus dimensiones; sin embargo, se puede ir posicionando, a partir de que San Isidro no tiene un establecimiento comercial potente en su jurisdicción”, remarcó Medina.

Por su parte, el gerente de Investigación y Consultoría de Jones Lang LaSalle (JLL), Luis Sánchez, consideró estratégico una posible finalización del proyecto de modernización del centro comercial en el 2029, incidiendo también en que en dicha etapa el mercado de oficinas estaría mucho más maduro en relación a la actualidad.

“Ese centro comercial se va a alimentar del público corporativo y del vecino de la zona, principalmente. Tengamos en cuenta el perfil y el posible mix al que esté apuntando, orientado en gran medida a un centro comercial de formato estilo de vida, como lo que es Larcomar, El Polo o Parque La Molina”, detalló.

Sánchez afirmó que los centros comerciales de esta categoría no cuentan necesariamente con una tienda ancla, la cual generalmente demanda de áreas por encima de 4,000 metros cuadrados (m2). “El centro comercial Camino Real no tiene espacio para una tienda ancla, pues sus locales se asemejan más al metraje de lo que sería un estilo de vida, con tiendas de 150 m2 en promedio. No obstante, también hay fast fashion con un perfil de tienda ancla dentro de su categoría, como H&M o Zara, que suelen demandar más de 1,500 m2; entonces posiblemente Centenario tenga claro dentro de su proyecto la necesidad de replantear el formato de los locales”, agregó.

El año pasado, el cofundador de Desarrolladora Las Palmeras y exgerente general de Centenario Renta Inmobiliaria, Pedro Sevilla, en diálogo con Gestión, indicó que entre el 2017 y 2018 se llegaron a memorandos de entendimiento con más de 100 marcas de alta gama que deseaban estar en el remodelado centro comercial Camino Real , aunque en ese momento no se llegó a firmar contratos porque la ejecución no se concretó.

“Son marcas que se iban a instalar en locales de 80 metros cuadrados (m2), 150 m2; también había de 3,000 m2. Pero no había espacio para tiendas anclas como Saga Falabella, Ripley, que demandan 5,000 m2 o 7,000 m2. Lo que se iba a tener era tiendas intermedias que iban a cumplir la función de tiendas ancla, como Zara, Joaquim Miro, Uniqlo”, refirió.

El factor precio en ‘Camino Real’

Sánchez manifestó que el centro comercial Camino Real actualmente no se encuentra ubicado en un eje comercial consolidado, como quizás lo fue antes de los 90’s; sin embargo, su venta por m2 podría asemejarse a los retailers puerta a calle, situados en la avenida Los Conquistadores. “Si tomamos ese eje comercial como referencia, la venta promedio por m2 podría estar entre US$ 200 a $250 en el centro comercial Camino Real”, añadió.

Para el caso del alquiler por m2 de una tienda en el establecimiento comercial, Medina de Binswanger destacó las tarifas típicas de locales comerciales puerta calle en la zona de este centro comercial, en la cual la media es de US$ 25 por m2, con rangos que van desde los US$ 10 hasta los US$ 30 por m2, según ubicación, tamaño, entre otros factores.

“Dicha renta puede ser un punto de partida referencial para los alquileres de los futuros locales del centro comercial Camino Real, según se vaya posicionando en el tiempo, tamaños de los locales y demás aspectos. Hay que tener en cuenta también que las rentas en estos establecimientos; además de la renta fija, suelen generalmente incluir un monto variable, fondo de promoción y costos de mantenimiento. Además, de que estos montos del mercado deberán ser evaluados nuevamente al 2029, cuando se considera que podría estar listo el centro comercial”, remarcó el especialista.

Centro comercial Camino Real se encuentra rodeado de importante oferta de oficinas. (Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec)

¿Cuándo inician las obras de remodelación de Camino Real?

Desde el anuncio de la restauración, en el 2012, la iniciativa para el mejoramiento del centro comercial Camino Real enfrentó un panorama complejo en torno a su ejecución. Algunos de los inconvenientes fueron el otorgamiento de permisos por parte de la Municipalidad Distrital de San Isidro, la oposición de los vecinos por un aumento del tráfico que traería consigo la actividad comercial; además, de que los locales tenían diferentes propietarios.

De momento, Centenario indicó a Gestión que todavía no se cuenta con una fecha exacta del inicio de obra y tampoco aseguró que el proyecto esté listo al 2029.

En los estados financieros del primer trimestre 2025, reportados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Inversiones Centenario indicó que “en cuanto a los futuros proyectos (de su división centros comerciales) se continúa avanzando positivamente con los permisos y diseño del proyecto del Centro Comercial Camino Real de San Isidro”.

