Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de Trujillo, informó que uno de los casos más representativos del cambio es la Torre César Vallejo, el primer edificio corporativo de oficinas de este tipo en la ciudad, promovido por D & G Inversiones.

El proyecto tendrá 17 pisos y 61 metros de altura, incorporará coworking y contará con más de 300 estacionamientos, y se encuentra en fase de acabados, con miras a iniciar operaciones en el primer semestre de 2026.

A ello se suma el desarrollo de un hotel de la cadena Hampton by Hilton, en el centro de la ciudad, con 94 habitaciones orientadas al turismo corporativo y un avance de obra superior al 70%.

Primer edificio de coworking en Trujillo. (Foto: Cámara de Comecio de Trujillo)

En el segmento comercial, el desarrollo también muestra un giro hacia formatos más especializados.

En la avenida El Golf, en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria y contiguo al hotel Hilton, Cencosud ejecuta un strip center de aproximadamente 5,000 m², cuyo operador principal será Wong en un formato orientado a consumo de conveniencia y mayor ticket promedio. Su culminación está prevista para fines de 2026, apunta a consolidarse en un segmento de mayor poder adquisitivo y reforzar la dinámica comercial de la zona.

LEA TAMBIÉN: Mallplaza alista debut de nueva marca en Lima y renovaciones tras integrar Open Plaza

Alza de precios del metro cuadrado se regula en 2026

Este nuevo ciclo ocurre tras un periodo atípico en el mercado inmobiliario local. En 2025, el valor del metro cuadrado en algunas zonas de Trujillo pasó de US$ 933 en 2024 a niveles de entre US$ 1,247 y US$ 1,260, alcanzando picos de hasta US$ 1,500 e incluso US$ 1,800.

De acuerdo con el presidente Guerra, este comportamiento estuvo asociado a la entrada de capitales de origen informal vinculados a economías ilegales, lo que presionó al alza los precios en distritos como Víctor Larco y zonas como El Golf.

“Hemos tenido una burbuja ocasionada por las economías ilegales, puesto que las personas con capital de esa naturaleza han estado comprando propiedades y comenzaron a disparar los precios”, explicó.

El fenómeno también se extendió a sectores como San Andrés y La Merced.

El valor del metro cuadrado en algunas zonas de Trujillo alcanzó hasta US$ 1,800 en 2025.

En 2026, el mercado muestra una estabilización, con valores que se ubican alrededor de US$ 1,180 por metro cuadrado, en niveles más cercanos a criterios técnicos.

Este escenario convive con una recuperación de la demanda, apoyada en el crédito hipotecario y en la generación de empleo formal, con cerca de 200,000 puestos vinculados a agroindustria y minería en la región.

Cabe señalar que La Libertad, impulsada por la agroindustria y la minería, registró en 2025 un crecimiento de más de 22% en exportaciones, superando los US$ 7,000 millones, aunque su economía avanzó 1.9%, por debajo del promedio nacional de 3.4%.

Inversión privada impulsa expansión urbana y comercial

En este contexto, el dinamismo inmobiliario también se refleja en el segmento residencial, con proyectos que alcanzan hasta 20 pisos, por encima del límite previo de 15 niveles, y niveles de preventa que superan el 50% antes del inicio de obras.

La expansión urbana se traslada a zonas como Moche, Chicama y Poroto, donde se desarrollan condominios y clubes de campo con lotes de entre 500 y 1,000 m², y donde el precio del suelo ha pasado de US$ 80 a cerca de US$ 300 por metro cuadrado.

En el frente comercial, tras el cierre del Real Plaza —que afectó a más de 18,000 empleos y provocó el cierre de más del 55% de negocios en su entorno—, el grupo Intercorp impulsa un nuevo centro comercial de más de 17,000 m².

A ello se suma la ampliación del Mall Aventura, con una inversión de US$ 40 millones, que elevará su área a más de 90,000 m².

También avanzan proyectos de mercados mayoristas, como el de El Milagro, con capacidad para 1,500 puestos, y otro en la avenida del Ejército que podría albergar hasta 5,000 comerciantes.