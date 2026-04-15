Cencosud e Intercorp concentran los principales proyectos comerciales en Trujillo.
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Dax Canchari Reyes
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En una región que se mantiene como la tercera en aporte al PBI nacional, el mercado inmobiliario de La Libertad muestra una nueva dinámica impulsada por formatos como coworking y strip centers, tras un periodo en el que los precios del metro cuadrado alcanzaron niveles atípicos en 2025.

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