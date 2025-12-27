Juan Carlos Farías, Country Leader Caribe de IWG, destacó que la multinacional de coworking está cerrando el 2025 con 19 sedes y casi 23,000 m2 de área arrendable en Lima.

Este crecimiento será impulsado, entre otros factores, por el reciente acuerdo firmado en noviembre pasado con el centro comercial Plaza San Miguel para operar el quinto piso de la torre Open PUCP (centro de innovación de la universidad), que será transformado en oficinas flexibles bajo su marca Spaces.

“Todo el espacio abarca alrededor de 5,000 m2, y en esta primera etapa estamos habilitando casi 2,200 m2. Lo estamos tomando en dos fases: si la primera funciona bien, avanzaremos con la segunda. Ya contamos con el interés de cinco empresas de tecnología y call center, que buscan ocupar el 100% del área disponible. La demanda es real, y lo más probable es que una de estas compañías tome la totalidad del espacio. Esperamos que se concrete a más tardar en enero de 2026”, comentó a Gestión.

A la red de IWG se sumó hace poco un nuevo local en el centro comercial Real Plaza Puruchuco, en Ate, con 500 m2 de oficinas flexibles. “La apertura se hizo semanas atrás y ya contamos con un 35% de ocupación, en su mayoría empresas de comercio y servicios. Esta sede nos abre todo el acceso a Lima Este”, indicó.

En Surquillo, en el edificio Protecta, cuenta con casi 1,900 m2 (operan el piso 5 y 6) y ahora están en expansión, pues ocuparán otro piso de 700 m2, que estará listo a inicios de 2026.

Juan Carlos Farías, Country Leader Caribe de IWG. (Foto: Jesús Saucedo).

IWG apunta a absorber coworkings pequeños y lanzar marca premium en Lima

El plan de expansión de IWG se extiende más allá de este proyecto. A nivel global, opera con un portafolio de 21 marcas de coworking, cada una orientada a distintos formatos y segmentos del mercado. Recientemente, amplió esta oferta con la adquisición de una nueva marca en Australia, especializada en consultorios médicos.

En Latinoamérica, su movimiento estratégico más reciente fue en Colombia, con el ingreso de su marca low cost OpenOffice. En el Perú, proyectan cerrar una nueva sede de 300 m2 bajo esta marca en Miraflores antes de fin de año. “Hemos desarrollado este concepto para absorber operaciones de coworking pequeños y hacerlas más eficientes. En el pasado, perdimos muchas oportunidades por no tomar espacios desde 200 m2 en adelante”, explicó.

En Latinoamérica, IWG expandió su marca low cost OpenOffice en Colombia y prevé abrir una sede de 300 m2 en Miraflores antes de fin de año.

La diversificación de su portafolio continuará con el lanzamiento de su marca premium N°18, previamente anunciada por la firma. Actualmente, están en negociaciones para definir la ubicación de la nueva sede, cuya apertura está prevista para mediados de 2026, tras haber identificado activos potenciales en el Centro de Lima, Miraflores y Barranco.

“Buscamos potenciar una casona histórica con valor patrimonial, recuperarla y dotarla de un valor agregado. Este proyecto tendrá un ticket más alto, ya que se convertirá en la marca más premium de nuestro portafolio. Lo más probable es que atraiga a estudios jurídicos o abogados independientes que busquen un espacio exclusivo”, señaló.

Con esta estrategia, IWG consolidará cinco marcas distintas de coworking operando en Perú (Regus, Spaces, HQ, OpenOffice y No18), cubriendo desde el segmento económico hasta el premium.

IWG busca ser el primer operador grande de coworking en Arequipa

Aunque el mercado de coworking en Lima sigue concentrándose en las zonas tradicionales como Surco, San Isidro y Miraflores, la atención de IWG empieza a dirigirse hacia las regiones.

“En Arequipa existen nueve coworkings pequeños. Lo que buscamos es aliarnos con uno de ellos y asumir su operación. Seríamos el primero de los grandes operadores (WeWork, Comunal y Swiss Rents) en ingresar a la ciudad. Ya estamos en negociaciones contractuales y, a más tardar en enero, tendremos novedades sobre la ubicación de la sede (...) Tenemos capacidad para absorber al menos 7,000 m2 de coworking”, señaló el ejecutivo.

Tras su ingreso a Plaza San Miguel, IWG evalúa replicar esta estrategia en Arequipa con la apertura de una sede dentro de un mall de la ciudad. Además, la compañía considera que su marca de lujo, N°18, podría funcionar en el Centro Histórico o en el centro empresarial City Towers.

“Nuestro objetivo para 2026 es abrir 18 nuevas sedes en Perú, al menos seis de ellas en Miraflores y varias más en Arequipa. Con ello, esperamos sumar 13,000 m2 adicionales. Ya contamos con un portafolio de potenciales socios interesados en seguir creciendo junto a nosotros”, resaltó.