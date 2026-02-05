Cenco Malls, la marca regional de centros comerciales del grupo chileno Cencosud, reportó ingresos consolidados por US$ 397.3 millones en 2025, alcanzando así un crecimiento de 7% en relación con 2024. Para estos resultados, la participación peruana fue relevante, al igual que sus operaciones en Chile y Colombia.
Así, en Perú, los ingresos del cuarto trimestre de 2025 llegaron a US$ 2.5 millones, lo que representa un crecimiento de 10.2% interanual (2.7% en moneda local). La compañía manifestó que el buen desempeño estuvo impulsado, principalmente, por el aporte de Cenco La Molina, tras las aperturas asociadas con su nueva etapa, y otros servicios vinculados con la instalación y adecuación de locales por nuevas aperturas.
En esa línea, los principales indicadores operativos tampoco fueron esquivos al buen performance. Las visitas en Cenco Malls en Perú crecieron 17.6% en comparación con similar periodo del 2024, impulsadas por una mayor tracción de Cenco La Molina; mientras que las ventas aumentaron 18.9% interanual. Asimismo, el SSS (same store sales) creció 10% en comparación con el cuarto trimestre 2024, explicado por la mayor actividad registrada en Cenco La Molina.
“Durante el trimestre, las visitas a los centros comerciales de Cenco Malls (consolidado) aumentaron un 2.7%, totalizando 38.0 millones. El crecimiento fue liderado por Perú, seguido de Colombia y Chile”, indicó la compañía.
Resultados anuales de Cenco Malls en 2025
En resultados anuales, Cenco Malls registró un alza en sus utilidades de 13.5% en 2025 en comparación con 2024, llegando a US$ 318.4 millones. En tanto, el ebitda ajustado fue de US$ 358 millones, representando un aumento de 6.2% respecto al año anterior.
La tasa de ocupación consolidada en Chile, Perú y Colombia se mantuvo sólida en 97.3% durante los últimos 12 meses, destacando Chile con un 99%. Además, las ventas de locatarios subieron 5.1%, totalizando en US$ 3,946 millones.
Durante 2025, las visitas a los centros comerciales de Cenco Malls alcanzaron los 102.8 millones de personas, aumentando un 2.2% respecto de 2024.
“El año estuvo marcado por importantes entregas de proyectos, con iniciativas que pasaron del desarrollo a la ejecución, mejoras concretas en nuestro portafolio y avances relevantes en cómo nos relacionamos con nuestros clientes y locatarios. El último trimestre registramos un importante crecimiento interanual de superficie arrendable, en línea con nuestro plan de crecimiento de largo plazo”, explicó el gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio.
