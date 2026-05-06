La costa norte y la costa sur encabezan el indicador de percepción de barreras, seguidas por Lima Metropolitana.| Foto: Andina
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Cada vez más peruanos pueden acceder al sistema financiero. Sin embargo, aún más de la mitad de la población (53% al 2025) asegura enfrentar al menos una barrera para contratar un producto de ahorro o crédito, ¿qué hay detrás?

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