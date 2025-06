Sin embargo, también hay barreras a las que se enfrentan las entidades en la provisión de educación financiera.

Así, se observó disparidades en la tipología de las barreras mencionadas entre las entidades que ofrecen, sostiene la SBS.

En particular, las entidades que no tienen iniciativas de educacion financiera enfatizan que el desarrollo de estas no forma parte de su política institucional (25.9% frente al 7.9%), lo cual podría ser un factor determinante en su implementación.

Por otro lado, las entidades que las ofrecen otorgan mayor importancia al aspecto presupuestario (41.3% frente al 33.3%) y a la falta de desarrollo de capacidades del personal encargado (17.5% frente al 3.7%).

Finalmente, este estudio exploró la percepción de las entidades sobre la necesidad de directrices nacionales para el diseño e implementación de las iniciativas de educación financiera.

De este modo, el 87.8% de las entidades considera necesario contar con estos lineamientos.

Asimismo, el estudio de la SBS observa que los públicos objetivos niños, adolescentes y adultos mayores son menos atendidos.

Mientras que los temas sobre prevención de lavado de activos, sistemas previsionales y estafas financieras son los temas menos abordados, y que el uso de incentivos para impulsar la asistencia es bastante más reducido en el sector público con relación al privado.

El regulador también hace énfasis en la falta de componentes de monitoreo y evaluación en más de un tercio de las iniciativas, lo cual representa un desafío central para la implementación de iniciativas efectivas y eficientes.

Es esencial promover que las entidades realicen un seguimiento a sus iniciativas de educación financiera que les permita identificar oportunidades de mejora e identificar si la propuesta cumple sus objetivos y en qué medida, puntualiza.