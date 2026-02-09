El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, criticó la decisión judicial que condena “injustamente” al coronel del Ejército, Roberto Villar Chamorro, y advirtió sobre una persecución contra militares y policías que combatieron el terrorismo.

En declaraciones a la prensa, indicó que Villar Chamorro ha sido condenado injustamente a 20 años de prisión.

“Hay un testigo que no se ha presentado al juicio y que dice que el coronel Villar, en ese entonces capitán de una patrulla que luchaba contra el terrorismo y el narcotráfico en el Alto Huallaga, estaba ahí. Un testigo que no se ha presentado en el juicio. Entonces, es absolutamente increíble la persecución tenaz que hay de algunos sectores del sistema judicial contra militares y policías que derrotaron al terrorismo. Esto ocurrió en 1994”, subrayó.

LEA TAMBIÉN: PJ admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación

Rospigliosi consideró “increíble” que el proceso se haya realizado sin ningún testigo y sin ninguna evidencia, mientras que, según indicó, los responsables de los asesinatos podrían haber sido narcoterroristas.

“Y siempre la culpa se la echan injustamente a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional. Hay que denunciar este caso y hay que sancionar. Espero que eso ocurra con las autoridades de la Junta Nacional de Justicia y del Poder Judicial a esta sala prevaricadora que se niega a aplicar la Ley 32107 y que sin prueba alguna acusa a militares y policías”, subrayó.

El legislador también lamentó que “siempre que se abre una fosa común donde hay muertos que probablemente han sido asesinados por los narcoterroristas, le echan la culpa a los militares. Es totalmente injusto”.

Saluda requisa del INPE

En otro momento, Rospigliosi se refirió a la requisa realizada en el penal Barbadillo, donde se encuentran recluidos los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, lugar en el que según la prensa, gozarían de ciertos privilegios.

“Me parece muy bien que se haya producido esa intervención y que se regularicen las cosas, que no existan ese tipo de privilegios”, manifestó, señalando que estas situaciones se producen, lamentablemente, en varias prisiones del país.