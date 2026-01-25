Rospigliosi dice que mociones de vacancia buscan desestabilizar el Ejecutivo y Mesa Directiva. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Rospigliosi dice que mociones de vacancia buscan desestabilizar el Ejecutivo y Mesa Directiva. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que

Rospigliosi mencionó que

“Hay seis mociones de censura, una de vacancia contra Jerí. Pero también hay una moción de censura contra mí; es decir, este juego del grupo caviar y comunista del Congreso, de los que estás afuera y los respaldan, pretenden no solamente derribar al presidente de la República sino también a mí, obviamente”, declaró a RPP.

Señaló que el interés en retirarlo de

“Obviamente no les gusto. O sea, alguien que defiende la estabilidad del país, la institucionalidad, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y critica el control de la mafia caviar sobre el sistema judicial; obviamente no les entusiasma”, afirmó.

Ante un posible escenario de vacancia, consideró que

“Hay muchos escenarios ahí. A estas alturas me parece que no tiene mucho sentido discutir que pasaría”, acotó.

Finalmente, considerando que se aproxima la Semana de Representación, durante la cual no se pueden realizar plenos.

Niega conocer a Zhihua Yang

En otro momento,

“No conozco a ese señor chino que ahora se ha hecho tan famoso y no sé cuál era la relación que tenía con el señor Jerí. Parece que eran amigos desde hace algún tiempo, no lo sé”, señaló.

El presidente del Congreso mencionó que no conoce al empresario chino Zhihua Yang, así como tampoco tener información sobre su vínculo con José Jerí. (Foto: Jesús Salcedo/photo.gec)
El presidente del Congreso mencionó que no conoce al empresario chino Zhihua Yang, así como tampoco tener información sobre su vínculo con José Jerí. (Foto: Jesús Salcedo/photo.gec)

