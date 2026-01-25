El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que las mociones de vacancia y censura en el Parlamento buscan desestabilizar tanto al Ejecutivo como a la Mesa Directiva.

Rospigliosi mencionó que estas iniciativas no tienen sustento en el contexto actual y que es absurdo intentar remover a un presidente por sospechas cuando falta poco para terminar el gobierno.

“Hay seis mociones de censura, una de vacancia contra Jerí. Pero también hay una moción de censura contra mí; es decir, este juego del grupo caviar y comunista del Congreso, de los que estás afuera y los respaldan, pretenden no solamente derribar al presidente de la República sino también a mí, obviamente”, declaró a RPP.

Señaló que el interés en retirarlo de la presidencia del Congreso se debe a su postura en defensa de la estabilidad y la institucionalidad del país.

“Obviamente no les gusto. O sea, alguien que defiende la estabilidad del país, la institucionalidad, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y critica el control de la mafia caviar sobre el sistema judicial; obviamente no les entusiasma”, afirmó.

Ante un posible escenario de vacancia, consideró que primero se buscaría censurarlo a él para sacarlo de la presidencia del Congreso y luego se intentaría ejecutar la salida de Jerí.

“Hay muchos escenarios ahí. A estas alturas me parece que no tiene mucho sentido discutir que pasaría”, acotó.

Finalmente, no aclaró si convocaría a un pleno extraordinario si se llegan a juntar las 78 firmas necesarias y que dependerá de la situación, considerando que se aproxima la Semana de Representación, durante la cual no se pueden realizar plenos.

Niega conocer a Zhihua Yang

En otro momento, Rospigliosi mencionó que no conoce al empresario chino Zhihua Yang, así como tampoco tener información sobre su vínculo con el presidente José Jerí.

“No conozco a ese señor chino que ahora se ha hecho tan famoso y no sé cuál era la relación que tenía con el señor Jerí. Parece que eran amigos desde hace algún tiempo, no lo sé”, señaló.