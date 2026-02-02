El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, expresó su firme defensa de las leyes aprobadas por el Parlamento y exhortó a las instancias del sistema de justicia a cumplir estrictamente el marco constitucional y legal vigente.

Durante su pronunciamiento ante los medios de comunicación, desde el Hall de los Pasos Perdidos, el titular del Poder Legislativo señaló que viene defendiendo de manera sostenida las normas aprobadas por el Congreso, en particular la Ley 32107, referida a delitos de lesa humanidad, la cual, remarcó, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (TC).

En esa línea, manifestó su preocupación por recientes sentencias de jueces que no están aplicando adecuadamente la citada norma.

Rospigliosi Capurro hizo referencia específica a la sentencia emitida contra el coronel EP (r) Roberto Villar Chamorro, por un hecho ocurrido en 1994, así como al rechazo de los recursos planteados por la defensa del coronel EP (r) Alejandro Avendaño y otros acusados en el denominado caso Cayara, en Ayacucho, relacionado con sucesos de 1988.

Asimismo, mencionó resoluciones vinculadas al caso El Frontón y la citación fiscal dirigida al general EP (r) Wilfredo Mori Orzo, de 90 años de edad, por hechos ocurridos en 1984.

“No puede ser que desacaten flagrantemente las leyes del Congreso. Leyes que incluso han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional”, remarcó.

Rospigliosi Capurro añadió que resulta indispensable garantizar el respeto a la legislación vigente y a la institucionalidad democrática.

En ese sentido, enfatizó que la división de poderes constituye un principio esencial de la República, precisando que corresponde al Congreso aprobar las leyes, al Poder Ejecutivo promulgarlas y al Poder Judicial aplicarlas dentro del marco constitucional.

Finalmente, reiteró su llamado a fortalecer el equilibrio institucional y a asegurar que las decisiones de los distintos poderes del Estado se desarrollen con apego a la Constitución y las normas vigentes, en resguardo de la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.

Ley 32107: Crímenes de lesa humanidad

Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana

Art. 2. La vigencia del Estatuto de Roma de la CPI en el Perú es dede el 1 de julio de 2002.

Art. 3. La vigencia de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y de Lesa Humanidad en el Perú es desde el 9 de noviembre de 2003.

Art. 4. Precisa que hechos anteriores a estas normas prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional de lo contrario se viola el debido proceso.

Art. 5. Puntualiza que nadie puede ser imputado por este tipo de delito bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior puede ser calificado como Crimen de guerra y Lesa Humanidad.