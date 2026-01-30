A la fecha, ya son 12 que buscan este fin, cerca de la mitad de todas las iniciativas en torno a la petrolera estatal que este Congreso ha planteado. Una revisión exhaustiva de sus archivos, que hizo Gestión, indica que desde julio del 2021, cuando iniciaron funciones, solo una de esas propuestas se ha vuelto ley. El resto registra nulo avance.

¿Un repentino interés en Petroperú?

En total, son 33 los proyectos de ley que los congresistas escogidos en las últimas elecciones han presentado para contribuir, bajo su mirada, a la operatividad de Petroperú. Pero solo uno ha logrado ser oficializado en el Diario El Peruano.

En 2022, el Congreso aprobó la propuesta de Héctor Acuña para que, de manera obligatoria, la dirección de Petroperú “rinda cuentas” ante su Comisión de Presupuesto cada año antes del 30 de abril.

Esta misma norma aplica a Fonafe y EsSalud y sí se ha venido cumpliendo, según informó el propio Legislativo. El 12 de marzo del año pasado, el ex presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, explicó ante la comisión señalada los planes estratégicos corporativos para 2025, propuestas que, a raíz de los hechos recientes, no tuvieron éxito.

Aparte de esta ley, 19 propuestas legislativas aguardan, al menos, ser debatidas en el Pleno del Congreso. Una, del congresista Segundo Montalvo, llegó a ser debatida en esta máxima instancia, pero fue devuelta a comisiones. Plantea declarar de interés nacional que Petroperú suscriba contratos de explotación en lotes petroleros.

La primera de todas entró al Congreso en agosto del 2021 y fue presentada por el ex legislador Manuel Dammert como iniciativa ciudadana. Si bien se dictaminó, terminó siendo archivada. Su planteamiento buscaba varias cosas: revertir lotes a favor de la petrolera estatal y poner en venta el 20% de sus acciones, entre otros.

A raíz de esta baja celeridad en promover iniciativas vinculadas a Petroperú entre el 2021 y 2025, a los expertos consultados por Gestión les llama la atención lo que ha ocurrido ahora. Con 12 propuestas a la fecha para derogar el decreto de reorganización propuesto por el Gobierno, los congresistas han presentado este mes casi la mitad de proyectos en total desde que comenzaron a trabajar en el Parlamento.

“Esa actitud del Congreso demuestra una clara señal de que no le daban ninguna importancia. Mientras no tomaban ninguna decisión, hemos visto como el problema de Petroperú se hacia cada vez peor. Actuar hoy, buscando bloquear la reestructuración, no tiene ningún sentido”, cuestionó David Tuesta, ex ministro de Economía y ex miembro del directorio de la petrolera estatal.

Más allá de la derogación

Fuera de ese grupo de 12, hay proyectos de ley que, a criterio de expertos, podrían contribuir positivamente a la reorganización de Petroperú.

En 2023, por ejemplo, la congresista Francis Paredes propuso que los directores y gerentes generales de Petroperú se nombren por concurso público de méritos. Esta iniciativa ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas desde 2024, pero falta la de Economía y Finanzas.

Para Erick García, ex director de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la idea es positiva, ya que frenaría la alta politización dentro de la petrolera estatal, pero está incompleta.

“Lo veo bueno, pero las empresas internacionales con directorio manejan un esquema mixto: un grupo se escoge por concurso y otro es designado por el Estado o accionista. Una crítica es que yo no mantendría al director de los trabajadores. Es antipopular, pero afecta decisiones de gestión”, consideró.

En 2024, el excongresista Carlos Anderson presentó otra propuesta que, literalmente, lleva en el título “prohibir el financiamiento público a empresas estatales insolventes como Petroperú” que se mantiene sin dictamen desde entonces. Y para Tuesta, aunque su impulsor falleció, debería debatirse.

“Sería interesante porque lo que dice es cierto: todos deben vivir con su negocio, no con recursos del Estado. En el privado, si lo haces mal, quiebras y se acabó. No deberían existir esos salvatajes para el empresariado público. Este proyecto sería una forma de curarnos en salud”, indicó.

¿Petroperú de vuelta bajo el brazo de Fonafe?

Hay otros proyectos llamativos. En 2023, el congresista Alejandro Cavero presentó una propuesta que plantea exactamente lo que sus colegas de izquierda, que ahora buscan eliminar el decreto para reorganizar Petroperú, temen. Tal cual, privatizar la empresa petrolera autorizando que exista la posibilidad de un “accionariado mayoritariamente privado”.

En julio del año pasado, la congresista Ruth Luque planteó un proyecto para crear un régimen especial para atender derrames provocados por Petroperú y compensar afectados.

La propuesta, que también crea un fondo especial que se financiaría con al menos el 1% de la facturación anual de la petrolera, sigue sin ser puesta a debate en las comisiones de Economía; y Energía y Minas.

En el grupo también abundan proyectos que buscan entregarle lotes petroleros a Petroperú. Hace 10 días, el congresista Edgar Reymundo presentó una iniciativa para adjudicar directamente el lote II a la empresa estatal. Propuestas similares se pueden encontrar para los lotes I, VI, X, 64, Z-69, 8 y 192.

Petroperú se mantiene fuera del ámbito de Fonafe desde 2008. Foto: Andina.

Pero hay otro que, hace años, ya planteaba lo que ahora el gobierno de José Jerí está ejecutando: reestructurar tal cual la petrolera. Eso planteó la congresista María Acuña en 2024, con un extra: devolver Petroperú al ámbito de Fonafe, donde no está desde 2008.

Para García, el retorno de Petroperú a manos del holding de empresas públicas no sería una mala idea, pero propuso que no esté sujeta a todas las reglas de Fonafe, esquema similar al que tiene hoy EsSalud.

“La dinámica del sector hidrocarburos demanda decisiones operativas veloces que no podrían aguantar a que siga todo el trámite en Fonafe, pero sus lineamientos para directores y gobernanza corporativa en Petroperú serían ideales”, sostuvo.

Tuesta, por su lado, recordó que la idea detrás de dejar a Petroperú “suelto” de Fonafe era que sea una empresa competitiva y eficiente, cosa que no ocurre hoy.

“Podría ocurrir, mejor, una vez culminada la reestructuración. Que gane eficiencia, similar a como pasó con Enapu (empresa pública portuaria). La parte que quede en manos del Estado, más pequeña, podría estar en manos de Fonafe, pero ya sabríamos que no le hará daño al país”, refirió.