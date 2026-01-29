El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la querella presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta difamación agravada.

La resolución judicial, emitida por la entidad, ordena notificar a Rospigliosi para que, si lo considera necesario, responda a la acusación dentro del plazo legal correspondiente.

Delia Espinoza, en su escrito, solicitó una reparación civil de un millón de soles como compensación por los daños a su honor e imagen, de acuerdo con el sustento de la parte demandante.

Cabe precisar que la admisión de la querella no decide aún sobre la culpabilidad o inocencia del querellado, en este caso Fernando Rospigliosi.

LEA TAMBIÉN: PJ abre investigación a Delia Espinoza por reglamento fiscal que niega haber aprobado

Por ello, el proceso seguirá con la presentación de pruebas y argumentos de ambas partes ante la instancia judicial que corresponde.