El ministro de Justicia, Walter Martínez, afirma que la Sunir se formará a partir de la fusión del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronasej) y del Inpe Foto: Andina
, entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

El funcionario señaló que la Sunir se formará a partir de la fusión del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronasej) y del Inpe,

“Tal como lo hemos señalado, a fines de este mes de enero debemos estar presentando el Decreto Legislativo ya aprobado y publicado en el Diario Oficial El Peruano”, declaró a Radio Nacional.

, en la organización y en la gestión de procesos.

“Hay cambios fundamentales y ¿por qué la fusión también con el Pronasej? Muchos dicen; ´Oye, no, pero aquí se va a tratar por igual a todos`. No, de ninguna manera. Nosotros somos muy conscientes de que el tratamiento a los jóvenes es distinto al tratamiento de los adultos. Eso se va a mantener, así como se va a mantener también a los trabajadores”, añadió.

Finalmente, explicó que el expresidente del Inpe, Iván paredes, renunció por motivos personales.

“El Monstruo” podría recibir condena de 35 años

Por otro lado,

Señaló que Moreno, quien fue extraditado desde Paraguay, no podría ser condenado a cadena perpetua porque la condena debe ceñirse al tratado entre nuestro país y Paraguay.

“Estamos atados allí, pero eso no obsta, ponerle, (aunque) es un tema que ya depende de las instancias judiciales, la máxima condena si así lo determinan los jueces peruanos que sería de 35 años”, acotó.

El titular de Justicia, Walter Martínez, señaló que el delincuente Erick Moreno, conocido como “El Monstruo” podría ser condenado por el Poder Judicial a 35 años de prisión. (Foto: Andina)

