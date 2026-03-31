El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, advirtió que la falta de presupuesto pone en riesgo la autonomía del Ministerio Público, tras la sustentación del proyecto de nueva Ley Orgánica de la institución ante la Comisión de Constitución del Congreso.

El titular del Ministerio Público señaló que la autonomía institucional depende en gran medida de la asignación de recursos, ya que sin presupuesto suficiente la institución no puede cumplir adecuadamente sus funciones. En ese sentido, indicó que se ha solicitado una demanda adicional de recursos, pero hasta el momento no se ha concretado.

Según explicó, la asignación presupuestal depende del Poder Ejecutivo y su aprobación en el Congreso, proceso en el que, dijo, no se han registrado avances significativos pese a las coordinaciones realizadas. Incluso, mencionó que la falta de recursos ha obligado a reducir personal tercerizado y que fiscales han tenido que asumir labores administrativas y de limpieza ante la ausencia de personal de apoyo.

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“Estamos gestionando, estamos coordinando, lamentablemente no hay mucho avance. Nos han ofrecido concedernos la demanda adicional, pero hasta ahora no ha sucedido nada. La reestructuración se va a dar si es que se aprueba el proyecto de Ley Orgánica que acabo de sustentar en la comisión de Constitución”, manifestó a la prensa.

“La cuestión es de que si no tenemos el presupuesto necesario la autonomía del Ministerio Público simplemente es un cuento porque todo se hace a base de presupuesto y si no tenemos los medios para realizar nuestro trabajo simplemente no vamos a realizarlo y ese es el gran problema. Sería un desprestigio para nosotros un fracaso del Estado como institución”, añadió.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sustentó en el Congreso el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. Foto: Congreso.

Nueva Ley Orgánica y reestructuración

Durante su presentación ante el Parlamento, Gálvez sustentó el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, iniciativa que busca modernizar la institución y reorganizar su estructura interna. Señaló que la actual norma, vigente desde 1981, “ya no responde al marco legal vigente”. Asimismo, indicó que el Ministerio Público ha asumido nuevas competencias en materias como extinción de dominio, crimen organizado, lavado de activos, justicia juvenil y violencia familiar, lo que exige una actualización normativa.

“Tenemos nueva Constitución, nuevo Código Penal, nuevo Código Civil, tenemos nuevas leyes para todo. Sin embargo, el decreto legislativo 052 (…) sigue vigente para el Ministerio Público y (…) creemos que ya resulta obsoleto y por eso es que la reforma de esta nueva ley es prácticamente indispensable”, aseveró.

El fiscal explicó que uno de los principales ejes de la propuesta es la reestructuración del Ministerio Público y la redefinición de la investigación del delito, con el objetivo de mejorar la estrategia institucional y fortalecer el trabajo fiscal.

En cuanto a ello, cuestionó la estrategia actual centrada en la “persecución de agentes delictivos”, indicando que no ha logrado resultados preventivos eficaces.

Asimismo, planteó la aplicación de criterios objetivos en las investigaciones fiscales, con el fin de evitar decisiones arbitrarias, investigaciones prolongadas y posibles casos de impunidad.

Autonomía y presupuesto

En materia de autonomía institucional, Gálvez precisó que esta debe entenderse como independencia frente a otros poderes del Estado, pero con lineamientos internos claros dentro de la institución. En ese sentido, sostuvo que los fiscales deben seguir protocolos e instructivos establecidos por la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación para evitar despachos desarticulados.

Además, propuso que la nueva Ley Orgánica establezca un porcentaje fijo del presupuesto público para el Ministerio Público, a fin de evitar recortes y garantizar su funcionamiento.

El fiscal de la Nación indicó que la reestructuración del Ministerio Público dependerá de la aprobación de esta nueva ley en la presente legislatura, la cual —según afirmó— ha tenido receptividad en la Comisión de Constitución.