Tomás Aladino Gálvez Villega fue elegido fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029.

La decisión fue tomada por mayoría en la Junta de Fiscales Supremos. De acuerdo con El Comercio, Gálvez Villegas recibió el respaldo de tres colegas, y superó a Juan Carlos Villegas, quien logró dos votos.

De esa manera, Tomás Gálvez prolongará su estadía como fiscal de la Nación hasta 2029, cargo que ya ocupaba interinamente desde setiembre del 2025 tras la suspensión de Delia Espinoza.

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Cabe añadir que la Junta de Fiscales Supremos está compuesta por Tomás Gálvez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Juan Carlos Arce Córdova.

Tomás Gálvez tiene un abanico de denuncias y procesos de naturaleza constitucional y disciplinaria. Por ejemplo, fue destituido por la Junta Nacional de Justicia en abril del 2021, pero el Tribunal Constitucional declaró fundada su demanda de amparo y anuló el proceso.

La Junta de Fiscales Supremos acordó elegir al fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas para el periodo 2026-2029. Foto: difusión

Además, la Comisión Permanente aprobó un informe final que recomienda archivar la denuncia contra Gálvez por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

Durante su jefatura interina en el Ministerio Público, Tomás Gálvez dispuso desactivar cuadros como el Equipo Especial Lava Jato, Cuellos Blancos, Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) y el que atiende a víctimas de las protestas sociales.