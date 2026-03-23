Tomás Aladino Gálvez, nuevo fiscal de la Nación. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Tomás Aladino Gálvez, nuevo fiscal de la Nación. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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para el periodo 2026-2029.

La decisión fue tomada por mayoría en la Junta de Fiscales Supremos. De acuerdo con El Comercio, Gálvez Villegas recibió el respaldo de tres colegas, y superó a Juan Carlos Villegas, quien logró dos votos.

De esa manera, , cargo que ya ocupaba interinamente desde setiembre del 2025 tras la suspensión de Delia Espinoza.

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Cabe añadir que la Junta de Fiscales Supremos está compuesta por Tomás Gálvez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Juan Carlos Arce Córdova.

Tomás Gálvez tiene un abanico de denuncias y procesos de naturaleza constitucional y disciplinaria. Por ejemplo, fue destituido por la Junta Nacional de Justicia en abril del 2021, pero el Tribunal Constitucional declaró fundada su demanda de amparo y anuló el proceso.

La Junta de Fiscales Supremos acordó elegir al fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas para el periodo 2026-2029. Foto: difusión
La Junta de Fiscales Supremos acordó elegir al fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas para el periodo 2026-2029. Foto: difusión

Además, la Comisión Permanente aprobó un informe final que recomienda archivar la denuncia contra Gálvez por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

Durante su jefatura interina en el Ministerio Público, Tomás Gálvez dispuso desactivar cuadros como el Equipo Especial Lava Jato, Cuellos Blancos, y el que atiende a víctimas de las protestas sociales.

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