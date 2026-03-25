El fiscal supremo Tomás Gálvez fue elegido como nuevo fiscal de la Nación tras obtener tres votos frente a los dos alcanzados por su contendor, Juan Villena, en una votación ajustada dentro de la Junta de Fiscales Supremos.

“He sido elegido fiscal de la Nación con tres votos contra dos del doctor Villena”, señaló Gálvez en Canal N, al detallar que su candidatura fue respaldada por Patricia Benavides y Zoraida Ávalos.

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La elección se realizó el último lunes al mediodía y, según indicó, la juramentación está prevista para este viernes a las 11:00 a.m., aunque no descartó que pueda adelantarse.

El magistrado destacó que el proceso se dio en un contexto democrático, donde cada fiscal votó de acuerdo con su propio criterio.

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Vacantes en la Junta y posible ampliación

Gálvez explicó que actualmente la Junta de Fiscales Supremos debería estar conformada por siete miembros, pero en la práctica solo cuenta con cinco debido a dos vacantes: la no ratificación de Pablo Sánchez y la situación pendiente de la fiscal Delia Espinoza.

“Hay dos vacantes que vamos a solicitar a la Junta Nacional de Justicia que proceda a nombrar su reemplazo”, afirmó.

El fiscal de la Nación estimó que el pedido se formalizaría el próximo mes, aunque dependerá de los tiempos de la JNJ. Asimismo, mencionó que existen proyectos en el Congreso que buscan ampliar el número de fiscales supremos, lo que -dijo- permitiría una mayor participación en futuras elecciones internas.

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Desactivación de equipos especiales

Uno de los principales anuncios de su gestión es la desactivación de los equipos especiales de fiscales. Gálvez justificó la medida al considerar que estos no han tenido resultados satisfactorios.

“En tanto tiempo han tenido resultados mínimos”, sostuvo, en referencia al desempeño de algunos fiscales vinculados a estos grupos.

Añadió que, además de la falta de resultados, se había generado una “politización de la función fiscal”. No obstante, precisó que los procesos en curso continuarán bajo la conducción de los fiscales adjuntos que ya los venían manejando.

“Los procesos siguen con los fiscales que estaban a cargo”, indicó.

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Cuestionamientos y respuesta al CAL

Respecto a las críticas del Colegio de Abogados de Lima (CAL) sobre su designación, Gálvez rechazó los cuestionamientos y aseguró que responden a una interpretación incorrecta de la norma o a motivaciones ajenas.

“Eso evidencia, por un lado, una desinformación o una mala intención”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que el procedimiento seguido para su elección es similar al aplicado en anteriores designaciones dentro del Ministerio Público.

El fiscal de la Nación también adelantó que evalúa renunciar a su colegiatura en el CAL y trasladarse al Colegio de Abogados del Callao, a fin de evitar posibles conflictos con la actual gestión.

“No queda otra que renunciar al Colegio de Abogados de Lima y colegiarse en otro colegio”, afirmó.

Según explicó, esta decisión busca prevenir eventuales procesos administrativos que puedan interferir con el ejercicio de su función.

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Agenda de gestión y críticas políticas

Gálvez indicó que uno de los ejes de su gestión será impulsar la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo proyecto ya fue presentado al Congreso.

“Ahí está la normatividad para resolver con facilidad los problemas que tenemos en el Ministerio Público”, señaló.

Finalmente, al ser consultado por las críticas del excandidato presidencial Yonhy Lescano, quien calificó su designación como un atentado a la democracia, el fiscal de la Nación desestimó dichas declaraciones.

“Hay políticos que buscan ganarse votos hablando cualquier cosa”, respondió.

Con su designación, Tomás Gálvez asume la conducción del Ministerio Público en un escenario marcado por cuestionamientos institucionales y propuestas de reforma en el sistema de justicia.