La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino este martes el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, en el área del comedor, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la concesión del servicio .

A través de su cuenta de X, el Ministerio Público informó que la fiscal provincial Magaly Quiroz es la encargada de investigar los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, negociación incompatible, en el proceso de concesión del cafetín-restaurante de dicho establecimiento de salud a favor de la empresa Inversiones del Norte S.A.C.

El contrato fue firmado el 2 de marzo entre EsSalud y la empresa Inversiones de Alimentos del Norte, vinculada a Magda Sánchez Terán . Según la información difundida por Cuarto Poder, la concesión fue otorgada por un periodo de tres años, pese a tener cuestionamientos judiciales. La empresa concesionaria debía abonar un pago mensual de 10 mil soles a la institución. Sin embargo, documentos internos advierten que el hospital estaría asumiendo costos de servicios básicos como agua y electricidad, esto debido a la ausencia de medidores independientes.

La relación de Magda Sánchez y los Horna no sería reciente ni se limita a este contrato, puesto que el dominical había reportado que el número de contacto de la compañía estaría registrado a nombre del padre de Brunella Horna.

Además, la dirección fiscal declarada por la compañía en Jesús María coincide con un inmueble donde anteriormente funcionó un salón de belleza de propiedad de Brunella Horna.

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, negociación incompatible, en el proceso de concesión del cafetín-restaurante de dicho establecimiento de salud a favor de la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C. Foto: Ministerio Público. Foto: Andina.

El control de la concesión estipula precios máximos para la atención de los usuarios pero la realidad en el hospital sería distinta. De acuerdo a lo reportado, el costo del almuerzo no debe superar los 10 soles y el menú ejecutivo los 15 soles, incluyendo impuestos, sin embargo se revelaron comprobantes de pago donde muestran que la empresa factura montos superiores a los pactados.

Asimismo, se han señalado cuestionamientos sobre las condiciones de salubridad e higiene en el servicio brindado.

El Ministerio Público enfatizó que, conforme a ley y de acuerdo con sus atribuciones, el despacho fiscal realiza diligencias urgentes, con el apoyo de personal policial de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), que permitan esclarecer el caso y determinar las responsabilidades penales que corresponda.