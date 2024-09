Intel y AWS invertirán conjuntamente en un semiconductor personalizado para computación de inteligencia artificial, lo que se conoce como chip de tejido, en un “marco multianual y multimillonario”, según un comunicado del lunes. El trabajo se basará en el proceso 18A de Intel, una tecnología avanzada de fabricación de chips.

Las acciones subían más de un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes. Habían caído un 58% este año.

“El anuncio de hoy es importante”, dijo Gelsinger en una entrevista. “Se trata de un cliente muy exigente que tiene capacidades de diseño muy sofisticadas”.

La noticia forma parte de una serie de anuncios tras una reunión crucial de la junta directiva la semana pasada. Intel también pospuso nuevas fábricas en Alemania y Polonia, pero sigue comprometida con su expansión en Estados Unidos en Arizona, Nuevo México, Oregón y Ohio.

Gelsinger, que emprendió un audaz esfuerzo de recuperación para Intel en 2021, ha tenido que reducir algunas de sus ambiciones en nombre de la eficiencia. Con la reducción de las ventas y la acumulación de pérdidas, la empresa anunció el mes pasado planes para despedir a 15,000 trabajadores, encontrar US$ 10,000 millones en ahorro de costos y suspender el dividendo de Intel. Ahora va más allá al frenar los planes de expansión, especialmente en el extranjero.

Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel Corp., sostiene un procesador de inteligencia artificial mientras habla durante la conferencia Computex en Taipei, Taiwán, el martes 4 de junio de 2024. Fotógrafo: Annabelle Chih/Bloomberg

Los proyectos de construcción en Polonia y Alemania se suspenderán durante unos dos años en función de la demanda del mercado. Otro en Malasia se completará, pero solo se pondrá en funcionamiento cuando las condiciones lo permitan, dijo Intel.

El aplazamiento de las fábricas alemanas son un revés para las ambiciones en semiconductores de la Unión Europea y es probable que reavive la controversia en Berlín sobre dónde asignar € 10,000 millones (US$ 11,000 millones) en subsidios asignados.

La empresa con sede en Santa Clara, California, ha tardado en conseguir clientes para el proyecto, y un cliente de alto perfil como Amazon representa una victoria notable.

Intel también busca acelerar los esfuerzos para ejecutar los US$ 10,000 millones en ahorros de costos y enfocar mejor sus productos en la computación de IA, un área en la que el rival Nvidia Corp. ha sobresalido. También busca reducir su presencia inmobiliaria a nivel mundial en aproximadamente dos tercios para fin de año.

La compañía reiteró sus planes de vender parte de su participación en Altera Corp. a inversionistas de capital privado. El negocio, que Intel compró en 2015, se separó de sus operaciones el año pasado con el objetivo de sacarlo a bolsa.

Amazon Web Services es el mayor proveedor de computación en la nube y podría ayudar a generar confianza en que Intel puede competir con empresas como el líder de la fundición Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. AWS ha utilizado procesadores Intel a lo largo de los años, pero ha ido orientándose más hacia diseños internos: los mismos productos que Intel ahora puede ayudar a fabricar.

Microsoft Corp., otro importante proveedor de computación en la nube, anunció planes en febrero de que utilizará Intel para algunos de sus chips internos.

Otra victoria es que Intel dijo el lunes que es elegible para recibir del gobierno estadounidense hasta US$ 3,000 millones en subsidio para la fabricación de chips para el Ejército. La iniciativa, denominada Secure Enclave, tiene como objetivo establecer un suministro constante de chips de última generación para fines de defensa e inteligencia. Esa noticia contribuyó a que las acciones subieran un 6.4% en las operaciones regulares del lunes.

El premio Secure Enclave es independiente de una posible subvención de US$ 8,500 millones de la Ley de Chips y Ciencia que Intel va a recibir para apoyar fábricas en cuatro estados de Estados Unidos. Los proyectos incluyen una instalación en New Albany, Ohio, que Intel ha dicho que podría convertirse en la mayor operación de fabricación de chips del mundo.

Intel todavía tiene un largo camino por recorrer para recuperar la confianza plena de Wall Street. Tras años de perder terreno frente a sus rivales y ver cómo su ventaja tecnológica se desvanecía, la pionera de Silicon Valley está valuada en menos de US$ 90,000 millones. Ya no figura entre las 10 principales empresas de chips por esa cifra. Nvidia, por su parte, tiene ahora una capitalización de mercado de unos US$ 2.9 billones.

Intel sorprendió a los inversionistas con un sombrío informe financiero el mes pasado, desencadenando la mayor caída de las acciones en un solo día en décadas. Los analistas describieron el anuncio como el peor informe de resultados de Intel en su historia.

Gelsinger, en una carta a los empleados, reconoció que el desempeño del fabricante de chips ha generado críticas negativas y ha estimulado especulaciones sobre lo que podría sucederle a la empresa. La única manera de “callar a nuestros críticos” será entregando resultados y ejecutando mejor las tareas, afirmó. Los anuncios de hoy son un paso en esa dirección, afirmó.