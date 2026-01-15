PC Factory, el retailer chileno de dispositivos de cómputo, telefonía y electrónica de consumo, inauguró su primera tienda en Piura, con lo que elevó a 15 el número de locales operativos en el país. El nuevo establecimiento, ubicado en el centro comercial Real Plaza Piura, tiene una extensión de 146 m2.

La apertura refuerza la presencia de la marca en el norte del país y forma parte de su plan de expansión fuera de Lima. Y es que Piura representa un mercado de interés por su peso económico regional y volumen poblacional. Desde esta sede, la empresa proyecta ventas anuales por S/ 3 millones.

Durante 2025, la compañía pasó de operar seis tiendas en Lima e Iquitos a cerrar el año con presencia en cuatro regiones, incluyendo nuevos ingresos a Chiclayo, Arequipa y ahora Piura.

“Piura es una plaza estratégica para completar nuestra consolidación en el norte del Perú. Con esta tienda número 15, acentuamos nuestra presencia en el mercado peruano y damos un paso firme hacia nuestra meta de 16 tiendas físicas a nivel nacional, logrando cobertura en Lima y las principales ciudades del norte y sur del país”, señaló Gonzalo Verdeguer, CEO de PC Factory en Perú.

Según Peru Retail, la empresa prevé inaugurar su tienda número 16 en el norte del país entre finales de enero y mediados de febrero. Con ello, cerrará el ciclo de expansión iniciado en 2025. Para el 2026, su estrategia se centrará en consolidar las operaciones existentes. La compañía proyecta un crecimiento del 200% en ventas frente al 2025.

“Nuestro foco en 2026 estará en consolidar las operaciones de nuestras 16 tiendas, fortalecer nuestra propuesta de valor en cada región y seguir innovando en la experiencia omnicanal que nos diferencia en el mercado. Hemos sentado las bases de una red nacional sólida, y ahora el objetivo es optimizar cada punto de venta para maximizar su potencial”, explicó el ejecutivo.

Gonzalo Verdeguer, CEO de pc Factory en Perú.

Expansión con mirada regional

La hoja de ruta de PC Factory contempla tanto Lima como provincias. En agosto de 2025, la compañía abrió la primera de las nuevas tiendas en Mall Aventura San Juan de Lurigancho, distrito estratégico por su alta densidad poblacional. En septiembre, sumó tres locales más: en Centro Cívico en Lima, Mall Aventura Chiclayo en Lambayeque y Mall Plaza Cayma en Arequipa, marcando así su entrada oficial al sur del país. También habría inaugurado un local en el Mall Aventura Porongoche (Arequipa) a fines de septiembre.

La apuesta por Arequipa resulta especialmente estratégica: es la segunda economía del Perú, líder en la región sur y una de las ciudades con mayor PBI per cápita, lo que la convierte en un punto clave para el posicionamiento de la marca.

Gonzalo Verdeguer, gerente general de la empresa, señaló anteriormente a Gestión que la operación del canal online fue clave para confirmar la fuerte demanda de equipos tecnológicos y servicios de asesoría en las regiones fuera de Lima.

Las nuevas tiendas de PC Factory incorporan un portafolio que abarca cómputo (laptops, all in one, tabletas), entretenimiento (consolas, videojuegos, sillas gamer, televisores, audio), telefonía y soluciones profesionales como monitores y tarjetas gráficas. Además, mantienen servicios diferenciados como ensamblaje de PC a medida y otros.