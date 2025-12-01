Supermercados Holi continúa fortaleciendo su presencia en Lima con la apertura de su octavo local de la capital peruana en Miraflores, en el marco de una estrategia de crecimiento que contempla alcanzar entre 20 y 30 tiendas en la ciudad hacia fines del 2026.

La cadena peruana, que ha ganado participación apostando por tiendas de cercanía y una oferta adaptada a cada zona, busca posicionarse como una alternativa a los formatos tradicionales del retail. El nuevo establecimiento ocupa 372 m2 distribuidos en dos niveles, que incluye la reciente categoría ready to eat (listos para consumir) que la empresa viene implementando progresivamente en todas sus tiendas.

“Un paso más en este camino de expansión que aún no termina (…) Llegan más aperturas que nos llenan de orgullo y nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Gracias a cada persona que ha sido parte de este crecimiento: colaboradores, socios, aliados y clientes que nos impulsan a seguir avanzando“, indicó la empresa en su red social LinkedIn.

Con esta inauguración, Holi consolida su presencia en zonas de alta densidad comercial y residencial. La empresa ya proyecta la apertura de su noveno local para mediados de diciembre, también en Miraflores, y evalúa sumar una tienda más en el distrito antes de cerrar el 2025.

Supermercados Holi alcanza los ocho locales en Lima.

Supermercados Holi sumará nuevos locales y busca cerrar 2026 con 30 tiendas

Además de su avance en Miraflores, Holi ejecuta un plan de expansión con al menos cinco nuevos supermercados en marcha para Lima Metropolitana. Entre los próximos puntos figuran locales en Surco (Pedro Venturo y Puente Primavera), Jesús María (Campo de Marte), Cercado de Lima y la Av. Shell en Miraflores.

“La idea es cerrar con 10 locales este año y las demás tiendas en el primer o segundo trimestre del 2026, ya que algunas están en construcción”, adelantó a Perú Retail Eduardo Wong, gerente general de Supermercados Holi.

De acuerdo con el ejecutivo, la cadena prevé cerrar el 2026 con un portafolio de entre 20 y 30 establecimientos en la capital. A la par, la empresa mantiene en evaluación su ingreso a ciudades como Trujillo, Chiclayo y Arequipa, aunque aún sin fechas definidas.

“La compañía se encuentra en búsqueda permanente de nuevos inversionistas para impulsar el crecimiento de Supermercados Holi. Actualmente, la cadena trabaja con dos fondos nacionales y uno extranjero”, sostuvo en referencia a la expansión de la cadena.