Komilón es una de las marcas que tiene Corporación Lon y que la ha llevado a Dollarcity. (Foto: C. Lon)
Con casi veinte años de trayectoria en la producción y comercialización de menestras, cereales y granos secos, Corporación Lon atraviesa una etapa clave de modernización y diversificación. Su gerente general, Óscar Pajares, señala que la compañía se encuentra en pleno proceso de transformación tecnológica para fortalecer su competitividad y abrir nuevos mercados, asimismo apuesta por nuevas líneas y proyecta expansión internacional para el 2026. ¿Cuál es su estrategia de crecimiento?

