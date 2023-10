Por ello, Corporación Lon apostó este año por expandir sus marcas de granos, menestras y cereales a un sector más económico con presentaciones más pequeñas.

Jorge Mori, gerente comercial de Corporación Lon, explicó a Gestión que se tomó esta decisión “debido a la crisis que está afectando a las marcas premium (menestras de mejor tamaño, menor tiempo de cocción, principalmente de producto importado)”. “Estamos viendo que el mercado está optando por productos más económicos y de tamaños pequeños”, afirmó.

Así, detalló que se ha lazado al mercado presentaciones de menestras Komilon de 250 gramos, Granos Andinos de 400 gramos y Menestrero también de 400 gramos, que son hasta 20% más baratas que las premium. “Las ventas de nuestras marcas premium en retail han tenido un bajón del 20%. Estamos notando que hay una clara migración de los consumidores por buscar marcas blancas y más económicas”, apuntó.

A esta estrategia se suma la venta de productos al Estado, que opta por bajos costos, específicamente a municipalidades y al programa Qali Warma, que, según Mori, en las últimas licitaciones adquirieron grandes volúmenes de sus marcas económicas.

Efecto El Niño

El ejecutivo destacó que el 70% de los granos que procesa la planta de Lurín proviene de Canadá y Estados Unidos, y el 30% de Perú. Debido a El Niño, el costo de la materia prima importada se ha elevada entre un 30% a 40%. En el caso local, no solo se ha elevado el costo, “sino que no hay producción, aunado a que la calidad no es buena”, refirió Mori.

En general, el precio de las menestras ha subido entre 12% y 13% en promedio, y en algunos productos incluso ha trepado hasta 30%. “La proyección es que suba mucho más. Creo que debemos llegar a un promedio de 16% y 18% (de aumento de precio)”, adelantó.

Mori agregó que, en base a conversaciones que ha tenido con varios compradores, nota que “el tema asusta”, ya que El Niño está afectando la producción de países como México y Canadá, lo que genera que los precios suben todas las semanas. “La India está saliendo a comprar, eso va a impactar. Lo que vemos es que la materia prima sube y sube, pero la economía (local) está estancada”.

Para enfrentar este panorama, Mori ha optado por aumentar el surtido, buscar alternativas más económicas de otros países y probar lotes con sus clientes de servicio de maquila. “La solución es buscar economizar y que el precio no se dispare. Como somos uno de los principales envasadores de supermercados, tenemos contratos que cumplir, con precios ya pactados y con entregas fijas, sino somos penalizados”, precisó.

Esta situación está impulsando a Corporación Lon a ajustar sus costos sin afectar al personal. La empresa apunta a exportar a Europa y Estados Unidos.

Proyecciones

Mori estimó que la facturación de Corporación Lon llegará a S/ 80 millones a diciembre, un 15% por encima del resultado alcanzado el 2022. Para el 2024 se espera un repunte en ventas del 12%. Ante la continuidad de los efectos climatológicos, se prevé un año “complicado”, por lo que se mantendrá la estrategia de contar con marcas económicas y venderle al Estado.

No se proyectan grandes inversiones. “Estaremos destinando el 20% de lo desembolsado este año, cerca de US$ 500,000, para máquinas de empaquetado, debido a que se necesita otro tipo de maquinaria para presentaciones más pequeñas. Todo va a estar enfocado a bajar costos”, dijo el ejecutivo.

